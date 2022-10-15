Drujba petrol hattındaki sızıntı kontrol altında - Son Dakika
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Drujba petrol hattındaki sızıntı kontrol altında

15.10.2022 18:07
Drujba petrol hattındaki sızıntı kontrol altında

Polonya, Rusya'dan Avrupa'ya ham petrol taşıyan Drujba petrol boru hattında meydana gelen sızıntının kontrol altına alındığını bildirdi.

Polonya, Rusya'dan Avrupa'ya ham petrol taşıyan Drujba petrol boru hattında meydana gelen sızıntının kontrol altına alındığını bildirdi.

Polonya, Rusya'dan Avrupa'ya ham petrol taşıyan Drujba petrol boru hattında meydana gelen sızıntının kontrol altına alındığını ve hattan petrol akışının tam kapasite sağlanmaya başlandığını bildirdi. Polonyalı boru hattı operatörü PERN'den yapılan açıklamada Rus petrolünü Avrupa'ya taşıyan Drujba boru hattının Polonya kısmında meydana gelen arızanın teknik ekipler tarafından giderildiği, hattın tekrardan tam işlevsellik kazandığı duyuruldu.

Geçtiğimiz salı günü Polonya'nın merkezindeki Plock kentine 70 kilometre mesafede söz konusu petrol boru hattında sızıntı tespit edilmiş, bunun üzerine Almanya'ya petrol taşıyan hattaki petrol akışı kesilmişti. İtfaiye ekipleri bölgedeki tarlalardaki petrol sızıntısını temizlemeye çalışırken, PERN yetkilileri ise sızıntının meydana geldiği yerdeki hasarı gidermek için çalışma başlatmıştı. Hattaki arızanın giderildiğini, petrol akışının yeniden başladığını bildiren PERN, sızıntının nedenini belirlemek için incelemelerinse halen sürdüğünü kaydetti.

Dünyanın en büyük petrol boru hatlarından biri olan Drujba petrol boru hattı Rus petrolünü Belarus ve Ukrayna üzerinden Orta Avrupa'ya taşıyor. 1960 yılında yapımına başlanan hattın birinci kısmında Belarus ve Polonya üzerinden Almanya'ya, ikinci kısmında ise Ukrayna, Slovakya üzerinden Çekya ve Macaristan'a petrol taşınıyor. - VARŞOVA

YORUMLAR
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Polonya, İsrail'in Varşova Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağıracak Polonya, İsrail'in Varşova Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağıracak Polonya: Drujba hattındaki sızıntıda üçüncü taraf müdahalesine ilişkin işaret bulunmuyor Polonya: Drujba hattındaki sızıntıda üçüncü taraf müdahalesine ilişkin işaret bulunmuyor
Kaynak: İHA

Hamster Coin, Polonya, Rusya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Drujba petrol hattındaki sızıntı kontrol altında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Drujba petrol hattındaki sızıntı kontrol altında - Son Dakika
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