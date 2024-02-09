DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Çalışanları Vergi Diliminin Sabitlenmesi İçin Eylem Yaptı

TES-İş İzmir 1 No'lu Şube'ye bağlı DSİ 2. Bölge Müdürlüğü çalışanları, düşük maaş ve vergi diliminin yüzde 10'a sabitlenmesi için eylem yaptı.
DSİ 2. Bölge Müdürlüğü önünde yapılan açıklamada konuşan TES-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Muharrem Ekim, DSİ'de çalışan üyelerin alım güçlerinin düştüğünü ifade ederek vergi dilimlerinin sabitlenmesine ilişkin kendilerine 495 adet imzalı dilekçe sunulduğunu belirtti. Ekim, bu dilekçeleri Türk-İş ve TES-İş genel merkezlerine ilettiklerini ifade etti.
"Vergi dilimi yüzde 10'a sabitlensin"
Mevcut vergi sisteminin işçileri kayba uğrattığını vurgulayan Ekim, "Ocak ayında en düşük işçi ücreti 27 bin lira, yüzde 15 vergi. Nisan ayında en düşük işçi ücreti 25 bin 350 lira, yüzde 20 vergi. Bu hesapla Nisan, mayıs ve haziran ayları gelir kaybı 4 bin 950 lira. Yıllık genel toplam kayıp miktarı ise 17 bin 790 lira. 27 bin lira ücretle çalışan bir işçinin gelir vergisi yüzde 10'a sabitlenirse kazancı ayda 3 bin 266 lira ve yılda 39 bin 200 lira olacak" diye konuştu.
Ek protokolü de bir benzetme ile eleştiren Ekim, "Önerilerimiz acilen tek bir protokol yapılarak TÜİK'in cebimizden aldığı, çocuklarımızdan aldığı ücretleri tek protokolle yüzde 65 geri almalarını talep ediyoruz" diye konuştu. - İZMİR
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