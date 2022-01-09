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DSİ Bölge Müdürü Yavuz'dan Şehit ve Gazi Derneklerine ziyaret - Son Dakika

DSİ Bölge Müdürü Yavuz'dan Şehit ve Gazi Derneklerine ziyaret

09.01.2022 12:34
DSİ Bölge Müdürü Yavuz'dan Şehit ve Gazi Derneklerine ziyaret

DSİ Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz Erzurum'da faaliyetlerini sürdüren Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül ve Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şubesi ile Doğu ve...

DSİ Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz Erzurum'da faaliyetlerini sürdüren Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül ve Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şubesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Konfederasyon Başkanı Rıza Demir'i ziyaret ederek, şehit yakınları ve gazilerle hasbihalde bulundu.

Ziyaretlerinin ardından bir açıklama yapan DSİ Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, 'Erzurum "Benim bebem anasız büyür de vatansız büyüyemez." deyip, 20'li yaşlarındayken bebesini beşikte bırakıp cepheye koşan Nene Hatun'un, söz konusu vatansa gerisi teferruatır, diyen yürekli yiğitlerin şehridir.

Bu memleketin evlatları kutsal vatan toprağı uğruna şehit oldu, gazi oldu. Dolayısı ile bizlerin şehit ve gazilerimize her daim borcu vardır. Bu minvalde istedikki hafta sonumuzu şehit yakınlarımız ve gazilerimiz ile birlikte geçirelim. Onlarla dertlenip, onlarla hüzünlenip, onlarla sevinelim. Hal hatır soralım hasbihal edelim. Bugün bu topraklarda özgürce yaşıyor ve şanlı bayrağımızı gururla gönderde dalgalandırabiliyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. 'dedi.

Ölürse şehitlik mertebesine ulaşacağını, yaşarsa kutsal görevi başarıyla tamamlayarak, en onurlu unvan olan gazilik unvanıyla yaşayacağını bilen evlatlarımıza ülke olarak çok şey borçlu olduğumuzu belirten Bölge Müdürü Yavuz, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tarihimizi zaferlerle donatan, kutsal emaneti yarınlara, şeref ve şanla taşıyan aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; hayatta olan gazilerimize, ailelerine ve şehit yakınlarına sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum." diye konuştu.

Bu vatan şehit ve gazilerimizin bizlere armağanı

Sivil Toplum Kuruluşları içinde en değerli derneklerin Gazi ve Şehit yakınlarını temsil eden dernekler olduğunu söyleyen Yauz; "Şehit yakınları ve gazilerimizin birbirleriyle ve toplumla dayanışmasında, acıların hafifletilmesinde rol oynayan Muharip Gaziler Derneği,Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ve Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şubesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Konfederasyonu bu anlamda çok önemli bir misyonu yerine getiriyor. Bizlerde bugün bu derneklerimizi ziyaret ederek, onların her daim yanlarında olduğumuzu, gazilerin ve şehitlerin emaneti olan ailelerinin her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum.

Hepimizin şehit ve gazilerimize can borcu, minnet borcu, vefa borcu var. Bu borcu ancak bir nebze de olsa şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri mukaddes değerlere sahip çıkıp ailelerinin yanında olarak ödeyebiliriz. Dernek Başkanlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu. - ERZURUM

DSİ Bölge Müdürü Yavuz'dan Şehit ve Gazi Derneklerine ziyaret
DSİ Bölge Müdürü Yavuz'dan Şehit ve Gazi Derneklerine ziyaret
DSİ Bölge Müdürü Yavuz'dan Şehit ve Gazi Derneklerine ziyaret
DSİ Bölge Müdürü Yavuz'dan Şehit ve Gazi Derneklerine ziyaret
DSİ Bölge Müdürü Yavuz'dan Şehit ve Gazi Derneklerine ziyaret
DSİ Bölge Müdürü Yavuz'dan Şehit ve Gazi Derneklerine ziyaret
DSİ Bölge Müdürü Yavuz'dan Şehit ve Gazi Derneklerine ziyaret
DSİ Bölge Müdürü Yavuz'dan Şehit ve Gazi Derneklerine ziyaret

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye, Erzurum, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel DSİ Bölge Müdürü Yavuz'dan Şehit ve Gazi Derneklerine ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: DSİ Bölge Müdürü Yavuz'dan Şehit ve Gazi Derneklerine ziyaret - Son Dakika
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