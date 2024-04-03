DSP İl Yetkilisi Baskı Altında İtirazını Geri Çekti

Yerel

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

DSP Samsun İl yetkilisi Bünyamin Diksoy, 31 Mart yerel seçiminde AKP'li adayın kazandığı Bafra'da oy pusulalarında yapılan yanlışlıkla ilgili Bafra Seçim Kurulu'na yaptığı itirazı geri çekmesi için DSP Genel Merkezi'nin baskı yaptığını söyledi. Diksoy, "İl başkanlarımız arıyor, AKP'den arayan ittifak ortaklarımız var ama sayın başkanlarım buradan yine sesleniyorum; işin doğru tarafına geçelim" dedi.

31 Mart yerel seçiminde Samsun'un Bafra ilçesinde AKP'nin adayı kazandı. Ancak oy pusulalarında seçime girmemesine rağmen Memleket Partisi'nin ambleminin olduğu, bu amblemin altında da DSP'nin belediye başkan adayının isminin yer aldığı ortaya çıktı. Memleket Partisi ve DSP başta olmak üzere siyasi partiler, oy pusulasında yapılan yanlışlık nedeniyle seçimin iptali için Bafra Seçim Kurulu'na başvurdu.

DSP adına itiraz başvurusunu yapan DSP Samsun İl yetkilisi Bünyamin Diksoy, itiraz dilekçesi nedeniyle baskı altında olduğunu söyledi. Bünyamin Diksoy, şöyle konuştu:

"Bugün Bafra ilçemizde olağanüstü gelişmelerle karşı karşıyayız. DSP il yetkilisi olarak burada olan bir yanlışlığı düzeltmeye geldik. Genel Merkezimizden aldığımız talimatımızı uygulamaya geldik ama ne yazık ki bu saatten sonra genel merkezimiz 'itiraz dilekçemizi ver' demesine rağmen, şu anda da çek diye bir baskı uyguluyorlar. Sayın Genel Merkezim burada bir yanlışlık var. Haktan yanaysak, halktan yanaysak, bu işi düzeltmemiz gerekiyor. Biz işin doğru tarafında olalım, adaletli tarafında olalım, Bafra halkının tarafında olalım en önemlisi. Bu işin en düzgün tarafına önce adli makamlar karar verecek, sonra Bafra halkı verecektir. Biz bu süreçte halkın yanında olalım, doğrusunu yapalım, kararı da millet versin. Kararı bekliyoruz. Bafra halkının iyiliğine ne olacaksa biz o tarafta olalım. Tarafımız yok, doğrunun yanındayız. Bu arada baskı altında da kalıyorum. İl başkanlarımız arıyor, AKP'den arayan ittifak ortaklarımız var ama sayın başkanlarım buradan yine sesleniyorum; işin doğru tarafına geçelim. Gerçekten bir yanlışlık var, bunu gözümle gördüğüm için, tespit ettiğim için bu kararı almak zorunda kaldım. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Karar milletin diyelim burada."