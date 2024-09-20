DTO Personeline İş Güvenliği Eğitimi

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DTO personeline işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verdi

DENİZLİ - Denizli Ticaret Odası personeline C Sınıfı İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Arslan tarafından iş yerindeki güvenliği arttırmaya yönelik temel bilgiler, iş kazalarını önlenmesi ve acil durumlarda yapılması gerekenlerle ilgili eğitim verildi.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi DTO hizmet binasının 6'ncı katındaki toplantı salonunda gerçekleşti. C Sınıfı İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı İsmet Orhun Arslan, çalışanların iş yerindeki güvenliğini artırmaya yönelik temel bilgiler, iş kazalarının önlenmesi ve acil durumlarda yapılması gerekenlerle ilgili ayrıntılı bir sunumda bulundu. İşçi sağlığı ve iş güvenliğine dair konuların ele alındığı eğitim, DTO personelinin tamamının katılımıyla gerçekleştirildi ve oldukça verimli geçti. Eğitim boyunca, iş yerinde alınması gereken güvenlik önlemleri, çalışanların yükümlülükleri ve iş sağlığı güvenliğinin önemi vurgulandı.

"DTO, ulusal ve uluslararası standartlara sahip bir oda"

Periyodik olarak personele yönelik çeşitli hizmet içi ve odanın sahip olduğu standartların ihtiyaçlarıyla ilgili eğitimler düzenlediklerini söyleyen DTO Oda Yönetim Temsilcisi ve Akreditasyon Sorumlusu Mutlu Sözgen, "Oda olarak birçok uluslararası standardı kurumumuzda uygulamaktayız. Bunlardan biri de ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Standardı. Gerek standardımız gerekse ilgili mevzuatlar çerçevesinde bugün tüm personelimizle iş sağlığı güvenliği eğitimlerimizi tamamlıyoruz. İş sağlığı güvenliği ve iş yerinde yapacağımız birçok faaliyette nelere dikkat etmemiz gerektiği ile görevimizi yaparken hangi kurallara uymamız gerektiği konusunda ayrıntılı bilgileniyoruz. Bu sayede bireysel farkındalığımızı da arttıracağız. Bize bu eğitim imkanını sağlayan başta yönetim kurulu başkanımız olmak üzere tüm yöneticilerimize teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

"Acil durum planları da yapıyoruz"

Uygulamalı eğitimi veren C sınıfı İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı İsmet Orhun Arslan ise "Bu eğitimlerin temel amacı burada iş yaparken iş yerinden kaynaklı personelin sağlığına zarar verecek etmenlerden korunması ve sağlıklarını daha güncel seviyede tutulmasını sağlamak. Bu konuda çok sayıda eğitim verdik, veriyoruz; risk analizleri de yapıyoruz. Acil durum planları yapıyoruz. Tamamen çalışanların sağlıklarını korumak için tek tek ve toplu halde çeşitli konularda kendilerini bilgilendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"DTO, eğitimli bir odadır"

Oda personelinin üyelerine en iyi şartlarda, hızlı, hatasız ve güvenli bir hizmet vermesi için mesleki gelişimlerine yönelik eğitimlerin yanında kalite standartlarıyla mecburi kılınmış iş güvenliği ve işçi sağlığı gibi konularda da düzenli eğitimler aldırdıklarını belirten DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, "İşçi sağlığı ve iş güvenliği, çalışma hayatının en önemli unsurlarından biridir. Bu tür eğitimlerle, personelimizin bilgi ve farkındalık seviyesini artırarak daha güvenli ve güncel bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefliyoruz. Denizli Ticaret Odası olarak çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği her zaman ilk önceliklerimizden biridir" şeklinde konuştu.