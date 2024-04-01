DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık\'tan yerel seçimlerle ilgili mesaj

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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, 31 Mart yerel seçimlerinin tamamlanması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan Bıyık, 31 Mart Yerel Yönetimler Seçimlerinin sorunsuz şekilde tamamlandığını belirterek "Milletimiz hür iradesini sandığa yansıttı ve önümüzdeki 5 yıl semtini, ilçesini, ilini yönetecek olan yöneticilerini belirledi. Seçim sürecinden bu yana, yerel seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi için gece gündüz çalışan kolluk kuvvetlerimize teşekkür ediyoruz. Seçimlerin sona ermesiyle birlikle ilimizdeki sonuçlar da ortaya çıkmıştır. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak, milletimizin oylarıyla göreve gelen tüm yerel yöneticilerimize başarılar diliyoruz. Düzce'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, birçok projesinde gerek Düzce Valiliği gerekse belediyeler ile iş birlikleri yapmaktadır. Seçimler sonrasında göreve gelen belediye başkanlarımız ile önümüzdeki süreçte çok başarılı projelere imza atacağımıza inancımız tamdır. Bu vesile ile yerel seçim sonuçlarının ülkemiz ve milletimize hayırlar getirmesini diliyor, seçilen tüm yerel yöneticilerimize de görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE