DTSO’nun yeni ve eski yönetimi Düzce Belediye Başkanı Özlü’yle buluştu

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) yeni ve önceki dönem yönetim kurulu ile meclis üyeleri, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün ev sahipliğinde düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda, görev sürelerini tamamlayan Erdoğan Bıyık ve Tanju Acar'a teşekkür edilirken, yeni dönemde Düzce için iş birliği mesajları verildi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu, Meclis Başkanı Ümit Yıldırım, önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, önceki dönem Meclis Başkanı Tanju Acar ile meclis ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Programda konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu, önceki dönemde de mecliste görev aldıklarını belirterek devam eden projelerin tamamlanması için gayret göstereceklerini ifade etti. Şengüloğlu, yeni dönemde kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliklerini artırarak sürdüreceklerini vurguladı. Meclis Başkanı Ümit Yıldırım ise Düzce'deki tüm dinamiklerin uyum içerisinde çalışmasının önemine dikkat çekerek, oda olarak iş birliklerine her zaman açık olduklarını söyledi. Yıldırım, önceki dönem yönetim kurulu ve meclis üyelerine emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Faruk Özlü "Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlık görevi sona eren Erdoğan Bıyık ile önceki dönem meclis başkanı Tanju Acar ve yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri boyunca şehrimiz adına birçok projede birlikte çalışmaktan memnuniyet duydum. Bugüne kadar şehrimize sundukları hizmetler için kendilerine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Düzce Valisi Mehmet Makas da konuşmasında şehrin tüm dinamiklerinin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesinin önemini vurguladı. Makas, TSO'da başlayan yeni dönemin Düzce'ye ve sanayi camiasına hayırlı olmasını dileyerek programın ev sahipliğini üstlenen Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye teşekkür etti.