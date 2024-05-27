DTSO Üyeleri Türk Kızılayı'na Kan Bağışı Yaptı - Son Dakika
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DTSO Üyeleri Türk Kızılayı'na Kan Bağışı Yaptı

DTSO Üyeleri Türk Kızılayı\'na Kan Bağışı Yaptı

Düze Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) üyeleri, Türk Kızılayı'na düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılarak kan bağışında bulundu. Meclis Başkanı Tanju Acar, kampanyaya katılan üye ve personellere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

27.05.2024 14:11
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Düze Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) üyeleri Türk Kızılayı'na kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Düzenlenen kan bağışı kampanyasına Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Tanju Acar, Meclis Başkan Yardımcıları Metin Topal ve Murat Sert, meclis üyeleri, personel ve üyeler katılım sağladı. Gün boyu süren etkinlikte Kızılay'a kan bağışında bulundu. Kan bağışının acil durumlar ve insan sağlığı için önemli olduğunu belirten Meclis Başkanı Tanju Acar, duyarlılıklarından dolayı kan bağışı kampanyasına katılım sağlayan üye ve personellere teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: DTSO Üyeleri Türk Kızılayı'na Kan Bağışı Yaptı - Son Dakika
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