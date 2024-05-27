DTSO Üyeleri Türk Kızılayı\'na Kan Bağışı Yaptı

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Düze Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) üyeleri Türk Kızılayı'na kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Düzenlenen kan bağışı kampanyasına Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Tanju Acar, Meclis Başkan Yardımcıları Metin Topal ve Murat Sert, meclis üyeleri, personel ve üyeler katılım sağladı. Gün boyu süren etkinlikte Kızılay'a kan bağışında bulundu. Kan bağışının acil durumlar ve insan sağlığı için önemli olduğunu belirten Meclis Başkanı Tanju Acar, duyarlılıklarından dolayı kan bağışı kampanyasına katılım sağlayan üye ve personellere teşekkür etti. - DÜZCE