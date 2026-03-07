DTSO ve Vali Makas'tan İş Birliği Mesajı - Son Dakika
DTSO ve Vali Makas\'tan İş Birliği Mesajı
07.03.2026 11:39
DTSO Başkanı Bıyık, Vali Makas ile iş birliğini vurguladı, her alanda koordineli çalışacaklarını belirtti.

DÜZCE(İHA) – DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Vali Mehmet Makas'ın odayı ziyaretinde yaptığı konuşmada "Tarımdan turizme, sanayiden eğitime her konuda valiliğimiz ile koordineli şekilde çalışıyoruz" dedi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) yönetimi ve meclisi tarafından göreve yeni başlayan Vali Mehmet Makas'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştu. Vali Mehmet Makas, DTSO'ya iade-i ziyarette bulundu. Ziyaret programında AK Parti Düzce Milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk de yer aldı.

Ziyarette; DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar, yönetim kurulu ve meclis üyeleri de hazır bulundu.

Oda faaliyetleri hakkında yapılan sunumun ardından konuşan DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce Valiliği ile her konuda yakın ilişki içerisinde ve iş birliği durumunda olduklarını belirterek, "Tarımdan turizme, sanayiden eğitime her konuda valiliğimiz ile koordineli şekilde çalışıyoruz. Birlikte çok güzel bir sinerji oluşturuyoruz. Bugün valimizi burada ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Kendisine odamız çalışmalarının yer aldığı sunumu yaptık. Sunumda da görüldüğü üzere bütün çalışmalarımızda ilimizin tamamını kapsayıcı şekilde hareket etmeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DTSO ile olan yakın ilişkilerin kendi döneminde de hız kesmeden devam edeceğini belirten Vali Mehmet Makas, devlet ve millet iş birliğinin, kamu-sanayi iş birliğinin ne kadar güzel eserler ortaya çıkardığına şahit olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Makas, özverili çalışmalarından ve misafirperverliklerinden dolayı oda yönetimine teşekkür etti.

Erdoğan Bıyık, programı anısına Vali Makas ve AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk'e Düzce Bıçağı, Milletvekili Ayşe Keşir'e de tablo takdim etti. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

