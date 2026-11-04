DTSO yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika
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DTSO yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi

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DTSO yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi
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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın (DTSO) yeni döneme ait ilk meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ümit Yıldırım başkanlığında, Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) yeni döneme ait ilk meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ümit Yıldırım başkanlığında, Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Ümit Yıldırım, "Bu Meclisin gücü, her bir arkadaşımızın tecrübe ve fikirlerinden gelmektedir. Karşılıklı saygı ve nezaket ortamının olduğu bir meclis olmasını diliyor" dedi. Toplantının devamında gündem maddeleri görüşülerek Eylül ayı mizanları ele alındı.

Gümüşova ve Çilimli OSB müteşebbis heyeti belli oldu

Gündem kapsamında, Gümüşova ve Çilimli Organize Sanayi Bölgeleri Müteşebbis Heyetlerinde Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nı temsil edecek asil ve yedek üyeler belirlendi.

Gümüşova OSB Müteşebbis Heyeti'nde asil üyeliklere Ümit Yıldırım, Ahmet Acaroğlu, Baki Ertuğral ve Ümit Ülgen seçilirken, yedek üyeliklere Selahattin Aydın, Recep Otlu, Uğur Çapar ve Harun Türkyılmaz belirlendi.

Çilimli OSB Müteşebbis Heyeti'nde ise asil üyeliklere İshak Şengüloğlu, Görkem Özdemir, Yakup Temiz ve Murat Sert seçildi. Yedek üyeler ise Şahin Bircan, Yunus Emre Gülay, Rasim Mercan ve Oğuzhan Çelebi oldu.

Kaynak: İHA
Diyarbakır Ticaret Ve Sanayi OdasıTicaret Ve Sanayi OdasıMeclis BaşkanıDüzceYerelSon Dakika

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