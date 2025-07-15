Dualarla şehitler yad edildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve il protokolü, şehit ailelerini ve kabirlerini ziyaret ederek dualarla şehitleri andı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve beraberindeki il protokolü, 15 Temmuz'un yıldönümünde hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Recep Gündüz'ün, Tercan ilçesine bağlı Kurukol köyündeki baba ocağını ziyaret etti. Şehidin ailesiyle bir araya gelen protokol üyeleri, ardından Recep Gündüz'ün kabrine geçerek dualar etti.

Ziyaretler kapsamında Edebük Şehitliği de unutulmadı. Şehit Resul Bayracı ve Şehit Ferhat Erseçen'in aileleri evlerinde ziyaret edilerek dualarla anıldı. - ERZİNCAN