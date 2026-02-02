İbb Meclis Üyesi Ekonomist Oğuz Demir'in Annesinin Cenazesi Toprağa Verildi

Haber: Rafet Öztürk
(AMASYA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Ahmet Oğuz Demir'in annesi emekli öğretmen Dudu Demir'in cenazesi toprağa verildi.
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybeden Dudu Demir için Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.
Cenazeye Demir'in ailesinin yanı sıra Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, CHP İl Başkanı İlker Küp, MHP İl Başkanı Mustafa Akgül ve Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı da katıldı.
Dudu Demir'in cenazesi, daha sonra Tekir Dede Mezarlığı'na defnedildi.
