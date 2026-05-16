DÜFest 2026 Coşkuyla Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DÜFest 2026 Coşkuyla Sona Erdi

DÜFest 2026 Coşkuyla Sona Erdi
16.05.2026 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi DÜFest 2026, bilim, sanat ve spor etkinlikleriyle dolu bir finalle tamamlandı.

Düzce Üniversitesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve öğrencilere bilim, kültür, sanat ve sporun tüm güzelliklerini yaşama imkanı sunan DÜFest 2026, coşku ve heyecanın yüksek olduğu unutulmaz finalle sona erdi.

Düzce Güzel Sanatlar Lisesi'nin "Genç Yetenekler Müzik Festivali" ile başlayan DÜFest 2026'nın üçüncü ve son gününde yine "Bilim ve Teknoloji Sergisi" ile "Temas: İnsan, Mekan, Zaman Fotoğraf Sergisi" ziyaretçilerini ağırladı. Oryantring Yarışmaları ile devam eden ve gün boyu süren etkinliklerde, DÜFEST Panayırı öğrencilerimize keyifli ve eğlenceli anlar yaşattı.

SporFest'te ödüller sahiplerini buldu

Sporun ve dostluğun önemini vurgulamak, dayanışmayı artırmak ve sporun birleştirici gücünü göstermek amacıyla düzenlenen DÜ SporFest'in ödül töreni de 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi. Futbol, ayak tenisi, yüzme, masa tenisi, 3x3 basketbol, voleybol, satranç ve fotoğraf branşlarında başarılı olan takımlar ve sporculara ödülleri takdim edildi. Program kapsamında festivale katkı sunan sponsorlar ile turnuvalarda görev alan hakemlere de teşekkür belgeleri takdim edildi. Futbol turnuvasında İşletme Fakültesi şampiyon olurken, Mühendislik Fakültesi ikinci, Sağlık Bilimleri Fakültesi ise üçüncü oldu. Ayak tenisi turnuvasında Manifest takımı birinci olma başarısı gösterirken, Kalite Topluluğu ikincilik, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ise üçüncülük derecesi elde etti. Masa Tenisi turnuvasında, Tuncer Can şampiyonluğa uzanırken, Muhammet Mustafa Barıtçi ikinciliğe, Amine Çağlayan üçüncülüğe imza attı. Yüzme, 3x3 basketbol, voleybol, satranç ve fotoğraf branşlarındaki Yarışma ve turnuvalarda ise dereceye girenlere kupa ve madalyaları takdim edildi.

"Temas: İnsan, Mekan, Zaman" Fotoğraf Sergisi kapsamında düzenlenen yarışmada ilk üçte yer alan katılımcılar ödüllendirildi.

Halk oyunları ve gösteriler büyük beğeni topladı

Festival boyunca Kültür Sanat ve Dans Topluluğu ile Spor Bilimleri Topluluğu halk oyunu gösterileriyle izleyenlere adeta görsel bir şölen sunarken, geleneksel kültürümüzün zenginliklerini öğrencilerle paylaştı.

DÜFest 2026'da sahne alan Mervan Çil, güçlü sesi ve enerjisiyle beğeni toplarken, öğrenciler müzikle dolu geçen baharın keyfini yaşadı. Kefeli Tiyatro tarafından sergilenen İz adlı tiyatro oyunuyla sanatın anlamını ve hayata farklı dünyalardan bakabilme duygusunu deneyimleyen öğrenciler, DJ Serkan'la büyük coşku yaşadı.

DÜFest 2026'nın finalinde ise Editör a.p sahne alarak öğrencilere muhteşem bir gece sundu. Birbirinden değerli eserleri başarıyla seslendirerek hatıralarda yer alacak konsere imza atan Editör a.p'ye öğrenciler de eşlik ederek kampüsteki coşkuya ortak oldu.

Öğrencilerinin sosyal, sanatsal ve kültürel gelişimine önem veren Düzce Üniversitesi DÜFest 2026 ile yine dolu dolu ve unutulmaz bir festival heyecanı yaşattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel DÜFest 2026 Coşkuyla Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RAMS Park’ta eşsiz anlar Galatasaray’dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov RAMS Park'ta eşsiz anlar! Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
İsrail’den Kassam Tugayları’nın kritik ismine suikast saldırısı İsrail'den Kassam Tugayları'nın kritik ismine suikast saldırısı
Mersin’de 30 Ekim’e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı Mersin'de 30 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var "Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
Edirne Belediye Başkanı Gencan’dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

20:16
’’Bırakacağım’’ deyip açıkladı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler
19:54
Fenerbahçe’de 3 sakatlık Eyüpspor maçında yoklar
Fenerbahçe'de 3 sakatlık! Eyüpspor maçında yoklar
18:49
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
16:56
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 20:44:43. #7.13#
SON DAKİKA: DÜFest 2026 Coşkuyla Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.