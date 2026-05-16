DÜFest 2026 Coşkuyla Sona Erdi

Düzce Üniversitesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve öğrencilere bilim, kültür, sanat ve sporun tüm güzelliklerini yaşama imkanı sunan DÜFest 2026, coşku ve heyecanın yüksek olduğu unutulmaz finalle sona erdi.

Düzce Güzel Sanatlar Lisesi'nin "Genç Yetenekler Müzik Festivali" ile başlayan DÜFest 2026'nın üçüncü ve son gününde yine "Bilim ve Teknoloji Sergisi" ile "Temas: İnsan, Mekan, Zaman Fotoğraf Sergisi" ziyaretçilerini ağırladı. Oryantring Yarışmaları ile devam eden ve gün boyu süren etkinliklerde, DÜFEST Panayırı öğrencilerimize keyifli ve eğlenceli anlar yaşattı.

SporFest'te ödüller sahiplerini buldu

Sporun ve dostluğun önemini vurgulamak, dayanışmayı artırmak ve sporun birleştirici gücünü göstermek amacıyla düzenlenen DÜ SporFest'in ödül töreni de 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi. Futbol, ayak tenisi, yüzme, masa tenisi, 3x3 basketbol, voleybol, satranç ve fotoğraf branşlarında başarılı olan takımlar ve sporculara ödülleri takdim edildi. Program kapsamında festivale katkı sunan sponsorlar ile turnuvalarda görev alan hakemlere de teşekkür belgeleri takdim edildi. Futbol turnuvasında İşletme Fakültesi şampiyon olurken, Mühendislik Fakültesi ikinci, Sağlık Bilimleri Fakültesi ise üçüncü oldu. Ayak tenisi turnuvasında Manifest takımı birinci olma başarısı gösterirken, Kalite Topluluğu ikincilik, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ise üçüncülük derecesi elde etti. Masa Tenisi turnuvasında, Tuncer Can şampiyonluğa uzanırken, Muhammet Mustafa Barıtçi ikinciliğe, Amine Çağlayan üçüncülüğe imza attı. Yüzme, 3x3 basketbol, voleybol, satranç ve fotoğraf branşlarındaki Yarışma ve turnuvalarda ise dereceye girenlere kupa ve madalyaları takdim edildi.

"Temas: İnsan, Mekan, Zaman" Fotoğraf Sergisi kapsamında düzenlenen yarışmada ilk üçte yer alan katılımcılar ödüllendirildi.

Halk oyunları ve gösteriler büyük beğeni topladı

Festival boyunca Kültür Sanat ve Dans Topluluğu ile Spor Bilimleri Topluluğu halk oyunu gösterileriyle izleyenlere adeta görsel bir şölen sunarken, geleneksel kültürümüzün zenginliklerini öğrencilerle paylaştı.

DÜFest 2026'da sahne alan Mervan Çil, güçlü sesi ve enerjisiyle beğeni toplarken, öğrenciler müzikle dolu geçen baharın keyfini yaşadı. Kefeli Tiyatro tarafından sergilenen İz adlı tiyatro oyunuyla sanatın anlamını ve hayata farklı dünyalardan bakabilme duygusunu deneyimleyen öğrenciler, DJ Serkan'la büyük coşku yaşadı.

DÜFest 2026'nın finalinde ise Editör a.p sahne alarak öğrencilere muhteşem bir gece sundu. Birbirinden değerli eserleri başarıyla seslendirerek hatıralarda yer alacak konsere imza atan Editör a.p'ye öğrenciler de eşlik ederek kampüsteki coşkuya ortak oldu.

Öğrencilerinin sosyal, sanatsal ve kültürel gelişimine önem veren Düzce Üniversitesi DÜFest 2026 ile yine dolu dolu ve unutulmaz bir festival heyecanı yaşattı. - DÜZCE