Düğün Hediyesi Kuzu Şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düğün Hediyesi Kuzu Şaşırttı

Düğün Hediyesi Kuzu Şaşırttı
14.07.2026 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'deki düğünde damada süslü kuzu hediye edilirken renkli anlar yaşandı.

Osmaniye'de düzenlenen bir düğünde damada verilen sıra dışı hediye davetlilerin ilgi odağı oldu. Bir kişi, kırmızı kurdelelerle süslediği kuzuyu arkadaşına düğün hediyesi olarak verirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, hafta sonu gerçekleştirilen İzzetin Atabey ile Esra Atabey çiftinin düğününde yaşandı. Takı merasimi sırasında salona kucağında kırmızı kurdelelerle süslenmiş bir kuzu ile giren davetli, damat İzzetin Atabey'in yanına geldi.

Çalan müzik eşliğinde bir süre damatla birlikte oynayan davetli, daha sonra kuzuyu düğün hediyesi olarak damada teslim etti. Salondakilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan renkli anlar, davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Osmaniye, Magazin, Hediye, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düğün Hediyesi Kuzu Şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiftçilerin “beyaz altın“ nöbeti: Sabaha kadar tarlada bekliyorlar Çiftçilerin "beyaz altın" nöbeti: Sabaha kadar tarlada bekliyorlar
Eski halılar Antalya’nın güneşinde değer kazanıyor, 5 bin dolara alıcı buluyor Eski halılar Antalya'nın güneşinde değer kazanıyor, 5 bin dolara alıcı buluyor
Sürü sahibi yıkıldı 150 hayvan aynı anda telef oldu Sürü sahibi yıkıldı! 150 hayvan aynı anda telef oldu
Mağarada bulunan cesedi, yoğun metan gazından dolayı çıkarılamadı Mağarada bulunan cesedi, yoğun metan gazından dolayı çıkarılamadı
Yaşlı çifti kiraz mı öldürdü Başkaları da yemiş Yaşlı çifti kiraz mı öldürdü? Başkaları da yemiş
Kene belası bir ilimizde daha can aldı Kene belası bir ilimizde daha can aldı!

13:09
Bakan Gürlek paylaştı: İşte Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının detayları
Bakan Gürlek paylaştı: İşte Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının detayları
12:39
İşte Haluk Levent’in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
12:05
Bakan Gürlek’ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
11:43
Nihat Kahveci gözaltına alındı
Nihat Kahveci gözaltına alındı
11:27
Bahçeli’den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
10:32
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar 200 bin TL tazminat alacaklar
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 13:16:52. #.0.3#
SON DAKİKA: Düğün Hediyesi Kuzu Şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.