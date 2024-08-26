Düğün Konvoyunda 10 Yaşındaki Çocuk Damadın El Arabasını Parayla Doldurmasını İstedi - Son Dakika
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Yerel

Düğün Konvoyunda 10 Yaşındaki Çocuk Damadın El Arabasını Parayla Doldurmasını İstedi

Düğün Konvoyunda 10 Yaşındaki Çocuk Damadın El Arabasını Parayla Doldurmasını İstedi

Bolu'da düğün öncesinde davullarla köyde yürüyen damadın önünü, 10 yaşındaki bir çocuk el arabasıyla kesti. Küçük çocuk, damadın el arabasını parayla doldurmasını istedi. Damattan 300 liraya yakın para alan çocuk zorla ikna oldu.

26.08.2024 12:19
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Bolu'da düğün öncesinde davullarla köyde yürüyen damadın önünü, 10 yaşındaki bir çocuk el arabasıyla kesti. Küçük çocuk, damadın el arabasını parayla doldurmasını istedi.

Merkeze bağlı Yazıören köyünde Tunahan Ceylan ile Esra Çelik dünya evine girdi. Düğün günü gelini Bolu merkezden aldıktan sonra Yazıören köyüne gelen konvoy, köyün girişinde durdu. Damat, araçtan indirilerek evinin önüne kadar davullar eşliğinde yürütüldü. Damadın arkadaşları, onu yolun ortasında durdurdu. Kurdukları masada pişti oynayan arkadaşlar, para almadan kalkmadı. Damat, bir miktar para verdikten sonra yürüyüş devam etti.

"El arabasını parayla doldur"

10 yaşındaki Vedat Yerlikaya, evine yaklaşan damadın önünü el arabasıyla kesti. Yoldan geçit vermeyen küçük çocuk, "El arabasını parayla doldur" dedi. Damattan 300 liraya yakın para alan çocuk zorla ikna oldu. O anları görenler ise kahkahaya boğuldu. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düğün Konvoyunda 10 Yaşındaki Çocuk Damadın El Arabasını Parayla Doldurmasını İstedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düğün Konvoyunda 10 Yaşındaki Çocuk Damadın El Arabasını Parayla Doldurmasını İstedi - Son Dakika
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