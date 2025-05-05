Düğün Konvoyunda 15 Tır! - Son Dakika
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Düğün Konvoyunda 15 Tır!

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Kaybettiği ağabeyinin oğluna 15 tır ile düğün konvoyu yapan Şener Sir, mutluluğu paylaştı.

05.05.2025 10:41
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Kaybettiği ağabeyinin oğluna 15 tır ile düğün konvoyu yaptı

Tek tek süslenen tırlar konvoy halinde kornalar çalıp tur attı

Amca Şener Sir: "Aynı gün Eskişehirspor'umuz da 3. Lige çıktı, hayırlı uğurlu olsun inşallah"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de vefat eden ağabeyinin dünya evine giren oğluna unutulmaz bir düğün yapan amca, organize ettiği ve 15 tırdan oluşan düğün konvoyu görenlerin dikkatini çekti.

İnşaat işi ile uğraşan Şener Sir, vefat eden kardeşinin oğlunun düğününde tırlar ile düğün konvoyu yaptı. Ağabeyi hayatını kaybettikten sonra yeğenini yanından ayırmayan Şener Sir, düğününü de renkli görüntülerle yaptı. Revşan ve Ozan Sir çifti mutlu günlerini 15 süslenen tırla düğün salonuna giderek unutulmaz yaptı. Yaklaşık 15 tırın süslendikten sonra, katıldığı konvoy caddelerde kornolara basarak doyasıya eğlendi. Yapılan konvoy havadan dron ile görüntülendi. Konvoyu yollarda gören vatandaşlar hayretler içinde kaldı.

"Güzel bir değişiklik olsun diye yaptık"

Kaybettiği ağabeyi oğluna unutulmaz bir düğün yapmak için böyle bir organizasyon yaptıklarını dile getiren Şener Sir, "Evet, bir değişiklik olsun diye yaptık. Aynı gün Eskişehirspor'umuz da 3. Lige çıktı, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Rahmetli abimin oğlu. Güzel bir değişiklik olsun diye yaptık. İnşallah mutlu olurlar. Darısı bütün gençlerimizin başına. Gerçekten bugün çok mutluyuz. Şu anda burada 14-15 civarında tır var, fazla kalabalık olmasın ve kimseyi rahatsız etmeyelim diye sayıyı biraz azalttık, ama inşallah rahatsızlık vermeyiz. Aynen öyle, evet, sevenlerimiz katıldı, çok sağ olsunlar. Bütün sevenlerimiz, eşimiz dostumuz, Allah razı olsun, bizi böyle mutlu bir günde yalnız bırakmadılar. Hepsine çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA

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