Düğünde Deve Oyunu Eğlencesi - Son Dakika
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Düğünde Deve Oyunu Eğlencesi

Düğünde Deve Oyunu Eğlencesi
21.07.2026 10:41
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Sivas'ın Altınyayla ilçesinde düğünde gerçekleştirilen deve oyunu, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bir düğünde gerçekleştirilen, Türkmen ve Yörük kültüründen miras kalan deve oyunu katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Deve maskotunun içine giren ekip düğün alanında bir birinden farklı figürler sergileyerek hünerlerini gösterdi.

Anadolu'nun ilginç ve unutulmaya yüz tutan düğün gelenekleri, Sivas'ın ilçe ve köylerinde yaşatılmaya devam ediyor. Altınyayla ilçesinde Çoban ailesinin düğünü ilginç ve eğlenceli anlara sahne oldu. Türkmen ve Yörük kültürüne ait deve oyunu, davul ve zurna eşliğinde düğün alanında gerçekleştirildi. İlçede yaşayan bir kaç kişinin üzerine örtü sererek deve figürü oluşturuldu. Sahneye çıkan deve maskotu düğün sahipleri ve katılımcıları kovalayarak vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı. Altınyayla ilçesinde gerçekleştirilen düğünde sergilenen deve oyunu, düğüne katılan tüm misafirlerin oyuna katılmasıyla daha da eğlenceli bir hal aldı.

Farklı geleneklerin uzun yıllardır ilçede ki düğünlerde yapıldığını aktaran düğün sahibi Şerafettin Çoban, "Altınyayla ilçemizde gelenek göreneklerimizi yaşatalım istedik. Bu yüzden oğlumun düğününde ilçemiz bölgelerinde oynanan deve oyununu gerçekleştirdik. Bu deve oyunu bir Türkmen geleneği düğünümüze gelen misafirlerimizde çok beğendi, çok hoşlarına gitti. Bu tarz güzel ve ilgi çekici geleneklerimizin bu şekilde ilerleyen dönemlerde de devam etmesini istiyoruz" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düğünde Deve Oyunu Eğlencesi - Son Dakika

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