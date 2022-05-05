Düğünde Maganda Kurşunu Müzisyenin Ölümüne Neden Oldu - Son Dakika
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Düğünde Maganda Kurşunu Müzisyenin Ölümüne Neden Oldu

05.05.2022 13:11

Osmaniye Kadirli’de bir köy düğünü sırasında maganda silahından çıkan kurşunla yaralanan müzisyen Emre Tıptaş, hayatını kaybetti. Tıptaş’ın vurulma anı kameralara yansıdı.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye Kadirli'de bir köy düğünü sırasında maganda silahından çıkan kurşunla yaralanan müzisyen Emre Tıptaş, hayatını kaybetti. Tıptaş'ın vurulma anı kameralara yansıdı.

Düğünde maganda kurşunu, yine ölüme neden oldu. Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Kesikkeli Köyü'nde bir düğün sırasında müzik eşliğinde oynayanların yanına gelen 2 kişi ellerindeki tabancayla havaya ateş etti. Kurşunlardan biri o sırada oynayanların hemen yanında zurna çalan 41 yaşındaki Emre Tıptaş'a isabet etti.

Göğsünden vurulan Emre Tıptaş birkaç adım attıktan sonra kanlar içerisinde yere yığıldı. Köy muhtarı tarafından özel araçla Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürülen Tıpbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Tıptaş'ın cenazesi, Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, Tıptaş'ın ölümüne neden olan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

Mahalle muhtarı Murat İspir, yaşanan olaya tepki göstererek, "Bir müzisyen arkadaş vuruldu. Olaya ben de müdahale ettim. Arkadaşımızı hastaneye götürdük ama maalesef kurtulamadı. Sonuna kadar bu işin takipçisi olacağım ve köylerde bu silahı attırmayacağım. Bu düğünlerde bu iş olamayacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Müzisyenin  vurulma anı

Başka bir düğünde zurna çalarken

Muhtar Murat İspir'in konuşması

Düğünde Maganda Kurşunu Müzisyenin Ölümüne Neden Oldu
Düğünde Maganda Kurşunu Müzisyenin Ölümüne Neden Oldu
Düğünde Maganda Kurşunu Müzisyenin Ölümüne Neden Oldu
Düğünde Maganda Kurşunu Müzisyenin Ölümüne Neden Oldu

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Devlet Hastanesi, Osmaniye, Müzik, Düğün, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Düğünde Maganda Kurşunu Müzisyenin Ölümüne Neden Oldu - Son Dakika


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