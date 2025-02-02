Düğünlerde İmitasyon Tercihi Artıyor

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Faizde parası olanlar artık daha çok ödeyecek

Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı

Kemerin imitasyonu 1000 TL'ye satılıyor

KAHRAMANMARAŞ - Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte düğün yapacak kişiler imitasyona yöneldi.

Altın fiyatlarının aşırı yükselmesi nedeniyle düğün yapacaklar Kahramanmaraş'ta Tarihi Kapalıçarşıdaki imitasyonculara yöneldi. Çarşıda 30 yıldır imitasyon kemer, bilezik, yüzük satışı yapan Ali Atıcı, altın fiyatlarının artmasıyla birlikte düğün yapacak kişilerin imitasyon ürünlerine ilgisinin arttığını söyledi.

"Bir milyon değerindeki kemer bin TL"

Düğünlerde en çok kemer ve bileziklere yönelim olduğunu söyleyen Atıcı, "Altın fiyatları yükseldikçe imitasyona rağbet artıyor. Altına gücü yetmeyenler, düğün yapanlar, altını bozdurup tekrardan yerini doldurmak isteyenler geliyorlar ve bu şekilde eksiklerini tamamlıyorlar. Burada en pahalı ürünümüz kemer. İmitasyonu bin TL olan kemerin gerçeği 1 milyon" ifadesini kullandı.

"Gerçeğiyle imitasyonu karıştırıyorlar"

Atıcı,"En uygun fiyatlarımız burma bilezik ve kıvırcık bilezik 100 TL' den başlıyor. Gerçiği ise 60 bin TL" dedi.