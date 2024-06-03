Dulkadiroğlu Belediyesi Yeni Sanayi Sitesi'nde Çevre Temizliği Yaptı - Son Dakika
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Dulkadiroğlu Belediyesi Yeni Sanayi Sitesi'nde Çevre Temizliği Yaptı

Dulkadiroğlu Belediyesi Yeni Sanayi Sitesi\'nde Çevre Temizliği Yaptı

Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri, Yeni Sanayi Sitesi'nde detaylı bir çevre temizliği gerçekleştirdi. Başkan Akpınar, daha temiz ve düzenli bir Dulkadiroğlu için çalıştıklarını söyledi.

03.06.2024 15:02  Güncelleme: 15:04
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Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri, ilçenin daha temiz, daha güzel ve modern olması adına çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Pazar günü Yeni Sanayi Sitesi'nde detaylı bir çevre temizliği gerçekleştirdi. Başkan Akpınar, daha temiz ve düzenli bir Dulkadiroğlu için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Hafta içi yoğun araç trafiği nedeniyle detaylı bir şekilde temizlenemeyen Yeni Sanayi Sitesi, Pazar günü Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri tarafından özenle temizlendi.

Ekiplerin çalışmalarını değerlendiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, "Yeni Sanayi Sitesi, hafta içi yoğun iş temposuyla bölge ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Biz de belediye olarak, hafta sonları bu yoğunluğu hafifleterek çevre temizliğine katkıda bulunmayı görev biliyoruz. Temiz bir çevre, sağlıklı bir toplum demektir. Bu bilinçle hareket ederek, geleceğe daha yaşanabilir bir Dulkadiroğlu bırakmak istiyoruz. Özverili çalışmalarından dolayı ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte el ele vererek çevremizi temiz tutalım. Her bireyin bu konuda üzerine düşeni yapması, sürdürülebilir bir çevre için hayati öneme sahiptir. Unutmayalım ki temiz bir çevre hepimizin sorumluluğudur" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dulkadiroğlu Belediyesi Yeni Sanayi Sitesi'nde Çevre Temizliği Yaptı - Son Dakika

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