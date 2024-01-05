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Dumlupınar İlçe Müftülüğü İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımında Bulundu - Son Dakika
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Dumlupınar İlçe Müftülüğü İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımında Bulundu

Dumlupınar İlçe Müftülüğü, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine temel gıda yardımında bulunduğunu açıkladı. Müftülük, ihtiyaç sahibi kardeşlerinin her zaman yanlarında olduklarını ve hayırseverlerin desteğiyle bu yardımların gerçekleştirildiğini belirtti.

Dumlupınar İlçe Müftülüğü İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımında Bulundu
05.01.2024 - 13:07,  Güncelleme: 13:07
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Dumlupınar İlçe Müftülüğünce ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunulduğu bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada," Müftülük olarak ilçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi kardeşlerimize imkan ve şartlar el verdiği müddetçe her daim yanlarında olduğumuzu ifade etmek üzere temel gıda yardımında bulunduk. Allah, hayır sahiplerinden ve bu hayrın ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaşmasına vesile olan din gönüllüsü kıymetli hocalarımızdan razı ve memnun olsun" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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