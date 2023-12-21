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Dumlupınar İlçe Müftülüğü tarafından Kudüs konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
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Dumlupınar İlçe Müftülüğü tarafından Kudüs konulu konferans düzenlendi

Dumlupınar İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen konferansta Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün önemi vurgulandı, İsrail zulmüne dikkat çekildi ve İsrail ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı yapıldı.

Dumlupınar İlçe Müftülüğü tarafından Kudüs konulu konferans düzenlendi
21.12.2023 - 10:46,  Güncelleme: 10:48
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Dumlupınar İlçe Müftülüğü tarafından "Mahzun Kalplerin Esir Şehri Kudüs" konulu konferans düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan konferansta Mescid-i Aksa ve çevresinin Allah-ü Teala tarafından mübarek kılındığı, bu vesileyle Müslümanların buraya sahip çıkması, şu anda yapılan zulmün ve savaşın bitmesi için İsrail ürünlerinin boykot yapılması vurgulandı. Düzenlenen konferansla Mescid-i Aksa ve Kudüs bilincinin gençlerde daha belirgin olarak ortaya çıkmasının ve İsrail zulmünün daha iyi anlaşılmasının hedeflendiği belirtildi. Program İlçe Müftüsü M. Emin Olgun tarafından Filistinlilere dua edilmesinin ardından sona erdi.

Konferansa Kaymakam Büşra Güllü Özpınar, Müftü M. Emin Olgun, din görevlileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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