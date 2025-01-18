Dumlupınar Kaymakamı Büşra Güllü Özpınar'a Veda Yemeği Düzenlendi - Son Dakika
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Dumlupınar Kaymakamı Büşra Güllü Özpınar'a Veda Yemeği Düzenlendi

Dumlupınar Kaymakamı Büşra Güllü Özpınar\'a Veda Yemeği Düzenlendi

İçişleri Bakanlığı Yurt Dışı Eğitim Programı'na katılmak üzere görevine veda eden Dumlupınar Kaymakamı Büşra Güllü Özpınar'a yönelik bir veda yemeği gerçekleştirildi. Yemeğe katılanlar arasında belediye başkanı, jandarma komutanı ve muhtarlar da yer aldı.

18.01.2025 14:01  Güncelleme: 14:04
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İçişleri Bakanlığı Yurt Dışı Eğitim Programına katılmak üzere görevi sona eren Dumlupınar Kaymakamı Büşra Güllü Özpınar'a veda yemeği düzenlendi.

Veda yemeğine, Belediye Başkanı Zekeriya Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Celal Yılmaz, İçe Emniyet Amiri İbrahim Kurt, İl Genel Meclisi Üyeleri Mehmet Işık, Gökhan Karaduman, muhtarlar ve kurum amirleri katıldı.

Yemekte yaptığı konuşmada, tarihi değerleri çok olan bir ilçede görev yapmaktan onur ve mutluluk duyduğunu söyleyen Kaymakam Özpınar, yemeğe katılanlara teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dumlupınar Kaymakamı Büşra Güllü Özpınar'a Veda Yemeği Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dumlupınar Kaymakamı Büşra Güllü Özpınar'a Veda Yemeği Düzenlendi - Son Dakika
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