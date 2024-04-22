Dumlupınar MTAL Halk Oyunları ekibi Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Dumlupınar MTAL Halk Oyunları ekibi Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı

Dumlupınar MTAL Halk Oyunları ekibi Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı

Muş'ta yapılan Halk Oyunları Grup Müsabakalarında Adıyaman'dan katılan Dumlupınar MTAL Halk Oyunları ekibi, geleneksel düzenlemeli dalda grup üçüncülüğü elde ederek Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, halk oyunlarının bölgenin ve ilin kültürünü yansıtan en güzel branşlardan biri olduğunu belirtti ve sporcuları tebrik etti.

22.04.2024 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta 15-16 Nisan tarihleri arasında yapılan Halk Oyunları Grup Müsabakalarına Adıyaman'dan katılan Dumlupınar MTAL Halk Oyunları ekibi, geleneksel düzenlemeli dalda grup üçüncülüğü elde ederek adını Türkiye finallerine yazdırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, 17 ilden 750 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen halk oyunları müsabakalarının, bölgenin ve ilin kendine özgü kıyafetleri, müziği ve danslarıyla renklenmiş geçmiş kültürünü bugüne yansıtan en güzel branşlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Müdür Keleş, "Kaybolmaya yüz tutmuş halk oyunlarının tekrardan başarı yakalayabilmesi için il müdürlüğü olarak gerekli desteği veriyoruz. İlimizde 16 Mart tarihinde yapılan Okullararası Halk Oyunları il birinciliği yarışmalarına 19 okuldan 285 sporcunun katıldı. Gençler kategorisinde İl Şampiyonu olan Dumlupınar MTAL Halk Oyunları ekibi 15 -16 Nisan tarihleri arasında Muş ilinde yapılan Okul Sporları Halk Oyunları Grup Müsabakalarında geleneksel düzenlemeli dalda grubunda 3. lük elde ederek halk oyunları ekibimiz bizleri mutlu etti. Ben elde ettikleri başarıdan dolayı sporcularımızı tebrik ederim" diye konuştu.

Müdür Keleş, sergilediği oyunla salondaki izleyenlerin alkışlarını üzerine toplayan halk oyunları ekibinin, 11-12 Mayıs tarihleri arasında Sivas'ta yapılacak Türkiye Finallerine katılmaya hak kazanan sporcularını ve antrenörlerini tebrik ederek başarılar diledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Dumlupınar, Türkiye, Muş, Kültür, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dumlupınar MTAL Halk Oyunları ekibi Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:38 İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Irak’ta net mesaj: Terör örgütü PKK’ya karşı ortak hareket edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'ta net mesaj: Terör örgütü PKK'ya karşı ortak hareket edeceğiz
16:51 Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti
16:27 Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı
13:57 Türkiye’ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı’nı İstanbul Valisi karşıladı Türkiye'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı'nı İstanbul Valisi karşıladı
17:37 Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz’daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz'daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor
17:36 İzmir’de askeri alanda yapılan imha çalışması paniğe neden oldu İzmir'de askeri alanda yapılan imha çalışması paniğe neden oldu
17:23 Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi
17:11 Galibiyet sevincini abarttı İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı Galibiyet sevincini abarttı! İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı
17:02 İran’da sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti İran'da sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti
16:59 Kartal’da 5 eksik İşte Beşiktaş’ın Ankaragücü maçı kadrosu Kartal'da 5 eksik! İşte Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kadrosu
16:47 Ankara’da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı Ankara'da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı
16:19 PKK Suriye’de 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı PKK Suriye'de 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı
15:30 Müge Anlı’da şaşkına çeviren olay 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 18:57:38. #1.11#
SON DAKİKA: Dumlupınar MTAL Halk Oyunları ekibi Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement