Dünden beri Husilere bin 87 saldırı düzenleyen Yemen ordusu 336 kişiyi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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Dünden beri Husilere bin 87 saldırı düzenleyen Yemen ordusu 336 kişiyi etkisiz hale getirdi

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Yemen Silahlı Kuvvetleri, dünden beri Husilere ait askeri hedeflere bin 87 saldırı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamaya göre operasyonlarda yaklaşık 336 kişi etkisiz hale getirildi, 112 askeri araç ve teçhizat imha edildi veya kullanılamaz duruma getirildi.

Yemen ordusundan yapılan açıklamada, dünden bu yana Husi hedeflerine yönelik bin 87 saldırı gerçekleştirildiği bildirilerek, "Bu operasyonlar sonucunda Husilerin komuta kademesinden ve saha unsurlarından yaklaşık 336 kişi etkisiz hale getirilmiş; toplam 112 askeri araç ve teçhizat imha edilmiş veya kullanılamaz duruma getirilmiştir" denildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Mecid Abdullah en-Nezzili, dünden bu yana "Yemen Şafağı Operasyonu" çerçevesinde Husilere ait askeri hedeflere bin 87 başarılı saldırı düzenlediklerini duyurdu. En-Nezzili, "Bu operasyonlar sonucunda Husilerin komuta kademesinden ve saha unsurlarından yaklaşık 336 kişi etkisiz hale getirilmiş; toplam 112 askeri araç ve teçhizat imha edilmiş veya kullanılamaz duruma getirilmiştir" dedi. Taiz, Cevf, Marib ve el-Beyda ile güney ve güneybatı cephelerinde Husilerle mücadelenin sürdüğünü ve sızma ile takviye girişimlerinin engellendiğini ifade eden en-Nezzili, "Operasyonlarımızı yüksek bir kararlılıkla sürdürürken, sivillerin ve sivil unsurların korunması için gerekli tüm önlemler alınmaktadır"

ifadelerini kullandı.

Husiler: "Medine-i Münevvere'ye herhangi bir saldırı düzenlemedik"

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree ise, Suudi Arabistan yönetiminin Medine-i Münevvere yönüne fırlatılan bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü yönündeki iddiası ile ilgili açıklama yaptı. Husilerin Suudi Arabistan topraklarının derinliklerine herhangi bir operasyon gerçekleştirmediğini ifade eden Saree, kendilerine yönelik Medine-i Münevvere'ye saldırı suçlamalarını "iftira" olarak niteledi.

Suudi Arabistan: "Doğu bölgesine fırlatılan 1 İHA daha imha edildi"

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki de Husilerin Suudi Arabistan'ın doğu bölgesine fırlattığı 1 İHA'nın daha engellenerek imha edildiğini açıkladı.

Kaynak: İHA
YemenDünyaYerelSon Dakika

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