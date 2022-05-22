Dünya arıcıları ve bilim insanları Türkiye'de bir araya geliyor - Son Dakika
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Dünya arıcıları ve bilim insanları Türkiye'de bir araya geliyor

22.05.2022 11:15
Dünya arıcıları ve bilim insanları Türkiye'de bir araya geliyor

Uluslararası Apimondia (Dünya Arıcılar Birliği) Kongresi için geri sayım başladı.

Uluslararası Apimondia (Dünya Arıcılar Birliği) Kongresi için geri sayım başladı. Alanında en geniş kapsamlı çalışma olma ünvanına sahip kongrenin 47.'sine Türkiye ev sahipliği yapacak.

24-28 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek olan 47. Apimondia-Uluslararası Arıcılık Kongresi için heyecanlı bekleyiş başladı. Dünyanın en büyük arıcılık kongresi olarak geçen APIMONDIA, bu yıl da arıcılar, bilim insanları, üreticiler, arılara gönül vermiş kişiler ve STK'ları bir araya getirmeye hazırlanıyor. Dünya Arıcılar Birliği'nni organizasyonunda gerçekleşecek kongre Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin desteği ve BEE'O Propolis'in Gümüş sponsorluğunda düzenlenecek.

"Arılar olmazsa bitki olmaz, canlı olmaz, insan olmaz"

Apiterapi, arı biyolojisi, arıcılık sektörünün ekonomisi, arıcılık teknolojisi, arı ürünlerinde kalite ve daha birçok konuda sunumların yapılacağı kongre, sivil toplum kuruluşlarının da yoğun ilgisini çekiyor. Kongreye ilişkin konuşan BEE'O Propolis'in kurucusu Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Her iki yılda bir düzenlenen APIMONDIA Kongresi'nde yer almaktan çok mutluyuz. Dünyada arıcılık sektörüne dair son teknolojik ve akademik bilgilerin paylaşıldığı bu prestijli kongre sayesinde arıcılık sektörüne yön veren firmalarla bir araya geliyor, ortak çalışmalar yürütüyor, Türkiye'deki arıcılık faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Hepimiz biliyoruz ki arılar ve arıcılık ekosistem ve yeşil bitki örtüsünün sürdürülebilirliği açısından çok önemlidir. Arılar, özellikle bal arıları besin

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çiçekli bitkiler ve meyve ağaçlarından polen ve nektar toplarken bitkilerin polinasyonuna ve ürün artışına da katkı sağlamaktadır. FAO verilerine göre dünya nüfusunun yüzde 90'ının beslendiği 100 ürün arılar tarafından tozlaştırılmaktadır. Ayrıca ekosistemi dengeleyen arılar ve benzer tozlayıcılar, dünya çapında mahsul üretiminin yüzde 35'ini etkilemektedir. Dolayısıyla arılar olmazsa bitki olmaz, canlı olmaz, insan olmaz. Ünlü fizikçi Albert Einstein'ın da dediği gibi 'Arılar olmasa insanlık anca 4 yıl yaşayabilir. Arılar yok olursa tozlanma olmaz, bitki olmaz, hayvan olmaz, sonunda da insan olmaz" dedi. - ANTALYA

Dünya arıcıları ve bilim insanları Türkiye'de bir araya geliyor
Dünya arıcıları ve bilim insanları Türkiye'de bir araya geliyor
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dünya arıcıları ve bilim insanları Türkiye'de bir araya geliyor - Son Dakika


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