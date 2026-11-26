Dünya Balıkçılık Günü kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik farkındalık etkinliği, Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Gölebakan, Gölbelen ve Akçakale ilkokullarından öğrencilerin yer aldığı programda, balıkçılık ve su ürünleri konusunda farkındalık oluşturulması, su kaynakları ile balık varlığının korunması ve sürdürülebilir balıkçılık bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması hedeflendi.

Etkinlik çerçevesinde öğrencilere balıkçılık ve su ürünleri hakkında bilgilendirici bir sunum yapıldı ve bilgi yarışması gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla düzenlenen resim yarışmasının ödül töreni yapıldı.

Vali Ömer Hilmi Yamlı, bilgi ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencileri tebrik ederek madalya ve hediyelerini verdi.

Çıldır Gölü başta olmak üzere Ardahan'ın doğal zenginliklerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çeken Vali Yamlı, su kaynakları ve balık varlığının korunmasının, sürdürülebilir balıkçılık anlayışının benimsenmesinin ve çocuklara küçük yaşlardan itibaren doğayı koruma bilincinin kazandırılmasının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.