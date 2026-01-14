Görme Engelli Ressamın Braille tekniğiyle yaptığı resimler beğeni topladı

Dünya Braille Günü kapsamında Beyoğlu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Eskişehirli görme engelli ressam İlker Ertuğrul'un Braille Resim Sergisi sanatseverlerle buluştu. Braille tekniğiyle oluşturulan eserler büyük beğeni topladı.

Görme engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran Braille alfabesinin insanlığa kazandırdığı bağımsızlık, eğitim ve kültürel erişim mirası, İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen özel bir etkinlikle kutlandı. Dünya Braille Günü dolayısıyla Fransız Kültür Merkezi İstanbul gösteri salonunda gerçekleştirilen etkinlik, Eskişehirli görme engelli ressam İlker Ertuğrul'un, Braille tekniğiyle oluşturduğu eserlerden oluşan Braille Resim Sergisi ile başladı. Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, ressam İlker Ertuğrul ile birlikte sergiyi gezerek eserlerin yapım aşamasıyla ilgili bilgi aldı. Sergilenen eserler katılımcıların büyük beğenisini topladı.

Braille'in Türkiye'deki gelişimi ve dünya tarihindeki yeri ele alındı

Fransız Kültür Merkezi ve Görülmeyen Gazete iş birliğinde, Beyoğlu Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen etkinlikte; kısa film gösterimi, Braille alfabesinin tarihsel yolculuğunu, eğitim alanında oluştuğu dönüşümü ve görme engelli bireylerin yaşamındaki etkisini gözler önüne serildi. Etkinlikte gösterilen belgesel de izleyicilerden beğenisini topladı. Etkinliğin dikkat çeken bölümlerinden birisi de "Dünden Bugüne Braille Yazı" başlıklı panel oldu. Panelde, Braille'in Türkiye'deki gelişimi, dünya tarihindeki yeri, eğitimdeki rolü ve kültürel önemi çok yönlü olarak ele alındı. Panelin moderatörlüğünü Gazeteci Saime Oğuzhan üstlenirken; Gazeteci Fatih Mehmet Moray, Psikolog Özgür Uğur, Eğitimci Emre Taşkın ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş Braille yazının yaygınlaşması, teknolojiyle ilişkisi, farkındalık ve erişilebilirliğin toplumsal gücü üzerine değerli paylaşımlarda bulundu. Gecenin finalinde ise ODEON Oda Orkestrası ve solistleri, izleyicilere duygu yüklü bir konser sundu. Braille'in "sessiz harfleri", müziğin evrensel diliyle buluşarak salonda unutulmaz anlar yaşattı.

"Birbirimizin ihtiyaçlarını gördüğümüzde ancak bir toplum olarak yaşayabiliriz"

Programın açılışında konuşan Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, özellikle İstanbul gibi bir kentte hayatın çok hızlı aktığını belirterek "Hayatın telaşında çoğu zaman sadece kendi hayatlarımızla ilgileniyoruz. Oysa biz bu şehirde 16 milyon bir arada yaşıyoruz. Her birimizin ihtiyaçları, her birimizin yaşamı bambaşka. Bu telaşın içinde yanı başımızda yaşayan diğer insanların ihtiyaçlarını göremez hale geliyoruz. Birbirimizin hayatlarına değer verdiğimizde, birbirimizin ihtiyaçlarını gördüğümüzde ancak bir toplum olarak yaşayabiliriz. Toplum olarak birlikte yaşama kültürümüzü yaşatabilmemiz için şehirlerimizi tüm vatandaşlarımız için erişilebilir hale getirmemiz şart. Göremeyen vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımını artırmamız ve şehirleri onlar için bir eziyet olmaktan çıkarmamız gerekiyor. Bizler de yerel yönetimler olarak Beyoğlu'nda yaşayan tüm vatandaşlarımıza eşit hizmet götürmek ve onların ihtiyaçlarına çözüm üretmek için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL