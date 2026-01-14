Görme Engelli Ressamın Braille tekniğiyle yaptığı resimler beğeni topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Görme Engelli Ressamın Braille tekniğiyle yaptığı resimler beğeni topladı

14.01.2026 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Braille Günü kapsamında Beyoğlu'nda düzenlenen etkinlikte, görme engelli ressam İlker Ertuğrul'un Braille tekniğiyle oluşturduğu eserler sergilendi. Etkinlik, Braille alfabesinin toplumda yarattığı etkilerin tartışıldığı paneller ve müzik konseri ile zenginleşti.

Dünya Braille Günü kapsamında Beyoğlu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Eskişehirli görme engelli ressam İlker Ertuğrul'un Braille Resim Sergisi sanatseverlerle buluştu. Braille tekniğiyle oluşturulan eserler büyük beğeni topladı.

Görme engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran Braille alfabesinin insanlığa kazandırdığı bağımsızlık, eğitim ve kültürel erişim mirası, İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen özel bir etkinlikle kutlandı. Dünya Braille Günü dolayısıyla Fransız Kültür Merkezi İstanbul gösteri salonunda gerçekleştirilen etkinlik, Eskişehirli görme engelli ressam İlker Ertuğrul'un, Braille tekniğiyle oluşturduğu eserlerden oluşan Braille Resim Sergisi ile başladı. Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, ressam İlker Ertuğrul ile birlikte sergiyi gezerek eserlerin yapım aşamasıyla ilgili bilgi aldı. Sergilenen eserler katılımcıların büyük beğenisini topladı.

Braille'in Türkiye'deki gelişimi ve dünya tarihindeki yeri ele alındı

Fransız Kültür Merkezi ve Görülmeyen Gazete iş birliğinde, Beyoğlu Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen etkinlikte; kısa film gösterimi, Braille alfabesinin tarihsel yolculuğunu, eğitim alanında oluştuğu dönüşümü ve görme engelli bireylerin yaşamındaki etkisini gözler önüne serildi. Etkinlikte gösterilen belgesel de izleyicilerden beğenisini topladı. Etkinliğin dikkat çeken bölümlerinden birisi de "Dünden Bugüne Braille Yazı" başlıklı panel oldu. Panelde, Braille'in Türkiye'deki gelişimi, dünya tarihindeki yeri, eğitimdeki rolü ve kültürel önemi çok yönlü olarak ele alındı. Panelin moderatörlüğünü Gazeteci Saime Oğuzhan üstlenirken; Gazeteci Fatih Mehmet Moray, Psikolog Özgür Uğur, Eğitimci Emre Taşkın ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş Braille yazının yaygınlaşması, teknolojiyle ilişkisi, farkındalık ve erişilebilirliğin toplumsal gücü üzerine değerli paylaşımlarda bulundu. Gecenin finalinde ise ODEON Oda Orkestrası ve solistleri, izleyicilere duygu yüklü bir konser sundu. Braille'in "sessiz harfleri", müziğin evrensel diliyle buluşarak salonda unutulmaz anlar yaşattı.

"Birbirimizin ihtiyaçlarını gördüğümüzde ancak bir toplum olarak yaşayabiliriz"

Programın açılışında konuşan Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, özellikle İstanbul gibi bir kentte hayatın çok hızlı aktığını belirterek "Hayatın telaşında çoğu zaman sadece kendi hayatlarımızla ilgileniyoruz. Oysa biz bu şehirde 16 milyon bir arada yaşıyoruz. Her birimizin ihtiyaçları, her birimizin yaşamı bambaşka. Bu telaşın içinde yanı başımızda yaşayan diğer insanların ihtiyaçlarını göremez hale geliyoruz. Birbirimizin hayatlarına değer verdiğimizde, birbirimizin ihtiyaçlarını gördüğümüzde ancak bir toplum olarak yaşayabiliriz. Toplum olarak birlikte yaşama kültürümüzü yaşatabilmemiz için şehirlerimizi tüm vatandaşlarımız için erişilebilir hale getirmemiz şart. Göremeyen vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımını artırmamız ve şehirleri onlar için bir eziyet olmaktan çıkarmamız gerekiyor. Bizler de yerel yönetimler olarak Beyoğlu'nda yaşayan tüm vatandaşlarımıza eşit hizmet götürmek ve onların ihtiyaçlarına çözüm üretmek için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Beyoğlu, Kültür, Ressam, Müzik, Dünya, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Görme Engelli Ressamın Braille tekniğiyle yaptığı resimler beğeni topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans
Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü
Eyüpspor’un yeni teknik direktörü belli oldu Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Guendouzi’yi İstanbul’a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı Guendouzi'yi İstanbul'a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı
Başbakan Nielsen’den açık mesaj: Grönland ABD’ye ait olmayacak Başbakan Nielsen'den açık mesaj: Grönland ABD'ye ait olmayacak
Gazeteci Zafer Şahin’den ünlü isimlere Gazze eleştirisi Gazeteci Zafer Şahin'den ünlü isimlere Gazze eleştirisi

15:13
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
15:05
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu’nu yakacak ifade
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 16:16:49. #7.11#
SON DAKİKA: Görme Engelli Ressamın Braille tekniğiyle yaptığı resimler beğeni topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.