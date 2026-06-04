Dünya Çevre Günü'nde Doğa Vurgusu - Son Dakika
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Dünya Çevre Günü'nde Doğa Vurgusu

04.06.2026 10:55
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Vali Yılmaz, temiz bir doğanın gelecek nesiller için en değerli miras olduğunu belirtti.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Dünya Çevre Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, gelecek nesillere bırakılacak en değerli mirasın tertemiz bir doğa olduğunu belirterek vatandaşları çevre dostu adımlar atmaya davet etti.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Dünya Çevre Günü dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımladı. Vali Yılmaz mesajında, yeşil bir gelecek için yürütülen çalışmaları vurgulayarak, "Gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miras, yaşanabilir ve tertemiz bir doğadır" ifadesini kullandı.

Eskişehir'in çevre bilinci konusunda öncü bir şehir olduğunu aktaran Yılmaz, valilik olarak su kaynaklarının korunması, yenilenebilir enerji, ağaçlandırma ve sıfır atık projelerini kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.

Vali Erdinç Yılmaz, tüm hemşehrilerinin çevre gününü kutlayarak, daha yeşil ve temiz bir Eskişehir için herkesi duyarlı olmaya çağırdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dünya Çevre Günü'nde Doğa Vurgusu - Son Dakika

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