Dünya El Hijyeni Günü Etkinliği - Son Dakika
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Dünya El Hijyeni Günü Etkinliği

Dünya El Hijyeni Günü Etkinliği

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde el hijyenine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

09.05.2025 12:28
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Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde Dünya El Hijyeni Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen Dünya El Hijyeni konulu etkinliğe Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Artaş, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sevda Korkmaz, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Hilal Kaya ve çok sayıda akademisyen, sağlık çalışanı ve öğrenci katıldı. Etkinlikte konuşan Fırat Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Sağmak Tartar, Dünya El Hijyeni Günü'nün Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl 5 Mayıs tarihinde kutlandığını, bu günün amacının sağlık hizmetlerinde el hijyeninin önemine dikkat çekmek ve sağlık çalışanları başta olmak üzere toplumun tüm bireylerini el hijyenine uymaya teşvik etmek olduğunu söyledi. Prof. Dr. Tartar, 2009 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün "Hayat kurtar, ellerini temizle" kampanyasıyla 5 Mayıs'ı Dünya El Hijyeni Günü ilan ettiğini dile getirdi. Prof. Dr. Tartar, tıbbi eldivenlerin yüzde yüz koruma sağlamadığını, tıbbi eldivenlerin de eldivensiz eller kadar kolay kirlenebildiğini, eldiven giyilip giyilmediğine bakılmaksızın doğru zamanda ve doğru şekilde el hijyeninin sağlık hizmetlerinde hastaları ve sağlık çalışanlarını korumak için en önemli önlemlerden biri olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Ayşe Sağmak Tartar, tıbbi eldiven kullanmanın gerekçesinin sağlık çalışanlarının ellerinin kan ve diğer vücut sıvılarıyla kirlenme riskini, mikroorganizmaların çevreye yayılma riskini, sağlık çalışanından hastaya, hastadan sağlık çalışanına ve bir hastadan başka bir hastaya bulaşma riskini azaltmak olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Tartar, özellikle gereksiz yere kullanımda eldivenlerin atık üretimi ve yönetimi üzerindeki çevresel ve iklimsel etkisinin arttığını vurguladı. Tartar, eldiven kullanımının hiçbir şekilde el hijyeni endikasyonu gerekliliğini ortadan kaldırmadığını ve ellerin su ve sabunla yıkanarak ya da alkol bazlı bir ürünle el ovalanarak sağlanan el hijyeni eyleminin yerini alamayacağını vurguladı.

Etkinlik sonunda Prof. Dr. Bekir Akgün öncülüğünde Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan grup kısa bir konser verdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Fırat Üniversitesi, Sağlık, Eğitim, Çevre, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dünya El Hijyeni Günü Etkinliği - Son Dakika

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