Dünya Engelliler Haftası\'nda Spor Etkinliği Düzenlendi

Dünya Engelliler Haftası kapsamında Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören hastalara yönelik spor etkinliği düzenlendi.

Kapalı Spor Salonu'nda Bayburt Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle spor etkinliği organize edildi. Etkinlikte, çeşitli sportif faaliyetler yapılarak, sağlıklı yaşama dikkat çekildi. Merkezden hizmet alan hastalar düzenlenen voleybol, basketbol turnuvasında hem eğlendiler, hem de keyifli vakit geçirdiler. Spor etkinliğinin ardından belediye organizasyonuyla gerçekleştirilen kahvaltı etkinliğinde hoş sohbet eşliğinde günün kritiği yapıldı. - BAYBURT