Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Sokak Hayvanlarına Mama Dağıtımı - Son Dakika
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Yerel

Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Sokak Hayvanlarına Mama Dağıtımı

Dünya Hayvanları Koruma Günü\'nde Sokak Hayvanlarına Mama Dağıtımı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarına yönelik düzenlenen mama dağıtım etkinliğinde hayvanseverler ile bir araya geldi. Etkinlikte kedi ve köpek maması dağıtıldı ve hayvanların korunması konusunda farkındalık yaratıldı.

04.10.2024 17:39  Güncelleme: 17:42
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlenen mama dağıtım etkinliğinde hayvanseverlerle buluştu.

Etkinlikte, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarına katkıda bulunmak amacıyla kedi ve köpek maması dağıtıldı. Can dostlarıyla birlikte etkinliğe katılan vatandaşlar, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçları için farkındalık oluşturan organizasyon için Başkan Yetişkin ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Anıl Yetişkin hayvanseverlerle sohbet ederek onların taleplerini de dinledi.

Başkan Yetişkin, "Tüm canlıların yaşam haklarına saygılıyız. Onları yok etmek isteyenlere karşı da yasal mücadelemizi sürdüreceğiz. Dostlarımızın korunması ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi, belediyemizin sorumlulukları arasında yer alıyor. Onların sadece barınma değil, beslenme ve sağlık ihtiyaçlarını da karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Sokak Hayvanlarına Mama Dağıtımı - Son Dakika

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