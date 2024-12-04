Dünya Madenciler Günü'nde Soma'da Hayatını Kaybeden Maden İşçileri Anıldı - Son Dakika
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Dünya Madenciler Günü'nde Soma'da Hayatını Kaybeden Maden İşçileri Anıldı

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Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma Şubesi,, 4 Aralık Madenciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda Soma maden faciasında yaşamını yitiren 301 maden şehidi andı.

04.12.2024 15:02
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(MANİSA) -Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma Şubesi, 4 Aralık Madenciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda Soma maden faciasında yaşamını yitiren 301 maden şehidi andı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma Şubesi, 4 Aralık Madenciler Günü dolayısıyla program düzenledi. Programda ilk olarak 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma'da yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 301 maden şehidinden 43'ünün kabrinin bulunduğu Soma Maden Şehitliği ziyaret edildi. Şehit madencilerin kabirlerine teker teker karanfil bırakıldı ve dua edildi.

Maden Şehitliğinde konuşan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege 1 Nolu Şube Başkanı Rıza Sal, şunları kaydetti:

"4 Aralık Madenciler Günü bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de kutlanmaktadır. 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma ilçemizdeki maden kazasında 301 şehidimizi anarak başlamak istiyorum. ve bunun akabinde bütün madenlerde hayatını kaybetmiş madenci kardeşlerimize minnetle anıyorum.

"Madencilerimiz istenilen saygıyı ve değeri alamamaktadır"

El emeği alın teri emeğim simgesi madencilerimiz yerin altından çıkardıkları cevherlerle, ülkemize ve milletimize büyük hizmet etmektedir. Son zamanlarda madencilerimiz değerini ve karşılığını alamamaktadır. İstenilen saygıyı ve değeri alamamaktadır. Bunun son örneğini Çayırhan'da gördük. Oradaki çalışan arkadaşlarımız hiçbir haklarından yoksun bırakılarak işleri ve ekmekleri elinden alınmak istemektedirler. Bunlar madencilere reva görülmek istenmektedirler. Bunlardan çok rahatsızız. Varlık fonunun iptal edilesiye kadar sonuna kadar arkasındayız. Bu eylemler kararlı bir şekilde devam edecek. Tüm çalışanlarımıza yeraltı ve yer üstünde çalışanlarımıza Allah kaza bela vermesin. Allah onların ayağını taş değdirmesin.

"İthal kömürden vazgeçsinler"

Diğer bir konu ise, basın açıklamaları ve mitinglerimizde dile getirdiğimiz biz madencilerin ithal kömür sıkıntıları var. Ürettiğimiz kömürleri satamıyoruz. Dışarıdan gelen ithal kömür ayyuka çıktı. Bunun önünün alınmasını defalarca dile getirdik. Defalarca söyledik. Ne yazık ki sesimizi duyan olmadı. Buradan güçlü bir sesle ifade ediyoruz. Bu ithal kömürden vazgeçsinler. Yaptırımları kısıtlama getirsinler. Biz ürettiğimiz kömürleri satamıyoruz. İş yerlerimiz azalacak. İş yerleri kapanma noktasına gidecek. İş yerlerine kilit vurulacak. Maaşlarımızı alamıyoruz. Düzensiz maaş ödemeleri başladı. Bu söylediklerimize kulak versinler. İş güvenliği iş sağlığı bizler için çok önemli. Bir tek madenci bizim bu saatten sonra burnunun daha iyi kanamasını istemiyoruz."

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma Şubesi Başkanı Ali Uzun ise şöyle konuştu:

"Her zaman olduğu gibi, yine maden şehitlerimizi yad etmek için buradayız. Bugün biz de 23 Nisan gibi 19 Mayıs Bayramı ya da diğer bayramlar gibi bayram tadınla kutlamak isterdik. Ama maalesef bundan bir ay önce Çayırhan işletmesinin özelleştirilmesi ve ihale tarihinin de 4 Aralık Madenciler Günü'nde olması bize madencilere yapılan büyük saygısızlıktır. Şunu bilmeler ki Çayırhan'dan Ankara'ya başlatılan yürüyüş sadece orada değil, genel başkanımızın emriyle diğer bölgelerde ve burada da başlamaya hazırdır. Genel başkanımızın devam demesi yeterlidir. Ürettiğimiz yerli kömürün değil ithal kömürün ülkemize sokulması bizlere ve vatana yapılan en büyük yanlıştır. Yerli kömür dururken ithal kömür kullanmak ülkemizdeki işsizliği artıracağı gibi cari açığı artırır. Enflasyonu yükseltir. İthal kömürün önüne set çekin. 'Dur' deyin. Madenciler günü kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Dünya Madenciler Günü'nde Soma'da Hayatını Kaybeden Maden İşçileri Anıldı - Son Dakika

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