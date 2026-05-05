Dünya Pilates Günü renkli ve spor dolu etkinlikle kutlandı

Büyükçekmece'de Dünya Pilates Haftası kapsamında gerçekleştirilen pilates etkinliği renkli gösterilere sahne oldu.

Büyükçekmece Belediye Kent Meydanı'nda Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi'nin uzman eğitmenleri rehberliğinde gerçekleşen pilates etkinliğine katılım yoğun oldu. Büyükçekmece Belediyesinin 5 Mayıs Dünya Pilates Günü kapsamında düzenlediği etkinlik boyunca meydan, enerjik müzikler eşliğinde toplu egzersizlerle yapılan hareketler adeta bir spor festivaline dönüştü. Katılımcılar, günlük hayatın stresinden uzaklaşarak hareket etmenin ve birlikte spor yapmanın motivasyonunu yaşarken, Dünya Pilates Günü'nü de gönüllerince kutladı. Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu, etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür ederek bu tür organizasyonların artarak devam edeceğini ifade etti. - İSTANBUL