Dünya Şampiyonu Karahan\'a Altın Ödül

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Dünya Şampiyonu Rahmi Kaan Karahan'ı Vali Dr. İdris Akbıyık makamında ağırlayarak altınla ödüllendirdi.

Kanada'nın Halifax kentinde düzenlenen ICF 2026 Gençler ve U23 Durgunsu Kano Dünya Şampiyonası'nda 1 altın ve 2 bronz madalya kazanarak Türk kano tarihine geçen gururumuz, Muğlalı Milli Sporcu Rahmi Kaan Karahan; Antrenörü Ufuk Özcan ve Gençlik ve Spor Muğla İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ile birlikte Vali Dr. İdris Akbıyık'ı ziyaret etti. Vali Dr. İdris Akbıyık; 500 metrede Dünya Şampiyonu, 200 metrede Dünya Üçüncüsü ve 1000 metrede Dünya Üçüncüsü olarak adını zirveye yazdıran sporcunun Köyceğiz'e ve Muğla'ya büyük bir gurur yaşattığını söyledi. Rahmi Kaan Karahan'ın, azmi ve başarısıyla tüm gençlere örnek olduğunu belirten Vali Dr. İdris Akbıyık, "İçinde bulunduğumuz Gençlik Yılı'nda, evladımızın dünya podyumunun en üst basamağında şanlı bayrağımızı dalgalandırması bizler için ayrı bir gurur vesilesi olmuştur. Gençliğe yapılan yatırımların böylesi tarihi başarılarla taçlanması, geleceğe olan inancımızı daha da perçinliyor. Ülkemizi ve ilimizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil eden sporcumuzu, ailesini ve emeği geçen hocalarımızı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Dünya şampiyonu sporcumuz Rahmi Kaan Karahan'ı altınla ödüllendiren Vali Dr. İdris Akbıyık, milli sporcuya başarılarının devamını diledi. - MUĞLA