Dünya Sörf Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
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Dünya Sörf Şampiyonası Sona Erdi

22.08.2022 12:37
Dünya Sörf Şampiyonası Sona Erdi

Çeşme'de 17 farklı ülkeden 100’ün üzerinde sporcunun yarıştığı Dünya Sörf Şampiyonası'nda dereceye girenler ödüllerine kavuştu. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Alaçatı, söz verdiğimiz gibi sörfün kalbi olacak. Yarışmacılarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Çeşme'de 17 farklı ülkeden 100'ün üzerinde sporcunun yarıştığı Dünya Sörf Şampiyonası'nda dereceye girenler ödüllerine kavuştu. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Alaçatı, söz verdiğimiz gibi sörfün kalbi olacak. Yarışmacılarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde 14 Ağustos'ta başlayan, 17 ülkeden 100'ün üzerinde sporcunun yarıştığı Medicana 2022 IFCA, JYM Slalom Dünya Sörf Şampiyonası, dün akşamki ödül töreni ile sona erdi. Çeşme Belediyesi, Turkey Windsurf Training (TWT) ve Trio Shipping tarafından Medicana Sağlık Grubu ana sponsorluğunda organize edilen, IFCA yönetiminde ve gözetiminde yapılan yarışta ödüller sahiplerini buldu.

Genç erkekler kategorisinde Johan Soe birinci, Lohan Jules ikinci, Neels Pechoux ise üçüncü oldu. Genç kadınlarda ise Justine Lemeteyer birinci, Dae Davıco ikinci, Anna Biagıolını ise üçüncü oldu. Master erkekler kategorisinde birinci Andrea Rosatı, ikinci Erkan Morgan, üçüncü Massımılıano Brunetti; küçük kızlarda ise birinci Elif Ercan, ikinci Mimosa Meroni, üçüncü Çağla Anadol oldu. Küçük erkeklerde ise Ozan Ozay birincilik kürsüsüne çıkarken Tan Tandoğan ikinci, Anton Rıchter üçüncü oldu.

"HER ŞEY SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ"

Yarışlarda dereceye girenlere ödüllerini veren Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Özlediğimiz sörf yarışlarını yeniden Alaçatı'da görmek çok güzel. IFCA Dünya Şampiyonası'nı 9 yılın ardından yine Alaçatı'da yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Her şey söz verdiğimiz gibi" diye konuştu.

Yarışmaya katılan ve dereceye giren sporcuları tebrik eden Oran, Türkiye Yelken Federasyonu'na ve yönetimine katkıları için teşekkür etti.

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Kaynak: ANKA

Çeşme Belediyesi, Çeşme, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dünya Sörf Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika

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