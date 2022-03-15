Dünya Sosyal Hizmet Günü Aliağa'da kutlandı - Son Dakika
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Dünya Sosyal Hizmet Günü Aliağa'da kutlandı

15.03.2022 17:50
Dünya Sosyal Hizmet Günü Aliağa'da kutlandı

'15 Mart Dünya Sosyal Hizmet Günü', Aliağa'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

'15 Mart Dünya Sosyal Hizmet Günü', Aliağa'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Aliağa Kaymakamlığının koordinesinde Aliağa Engelsiz Yaşam Parkı'nın ev sahipliğinde düzenlenen '15 Mart Dünya Sosyal Hizmet Günü' kutlama programına Aliağa Kaymakam Vekili, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, şehit yakınları, daire amirleri, Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Menemen Sosyal Hizmetler Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı Gizem Kanar yaptı. Kanar, "Günümüzde sosyal hizmet faaliyetleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Hizmet bölgelerimiz olan Menemen, Aliağa ve Foça ilçelerinde toplum kesimlerinin daha iyi yaşam koşullarına ulaşmaları hedefleniyor. Kuruluşumuz tarafından koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, destekleyici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetleri yürütülmekte ve koordine edilmektedir" dedi.

Gösteriler kutlamalara renk kattı

Açılış konuşmasının ardından Yaşarhan Habib Çınar, 'Bir Dünya Bırakalım' adlı şiiri okudu. Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği özel öğrencilerinin oluşturduğu koro ile Helvacı Halk Oyunları ekibinin gösterileri izleyenlerden alkış aldı. "Yeni bir eko-sosyal dünyayı birlikte inşa etmek: Kimseyi geride bırakmamak" temasıyla organize edilen programda pandomim ve Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği mehteran takımının gösterileri ilgiyle izlendi. Keyifli anların yaşandığı program, pasta kesimi ve el basma etkinliği ile son buldu. - İZMİR

Dünya Sosyal Hizmet Günü Aliağa'da kutlandı
Dünya Sosyal Hizmet Günü Aliağa'da kutlandı
Dünya Sosyal Hizmet Günü Aliağa'da kutlandı

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Rehabilitasyon, Menemen, Aliağa, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dünya Sosyal Hizmet Günü Aliağa'da kutlandı - Son Dakika


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