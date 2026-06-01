Dünya Süt Günü\'nde Sağlıklı Beslenme Farkındalığı

Aydın'ın Efeler ilçesinde Dünya Süt Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte anaokulu öğrencilerine sütün faydaları anlatılarak sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturuldu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından alınan karar doğrultusunda her yıl 1 Haziran'da kutlanan Dünya Süt Günü kapsamında, Aydın'da anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen programda, İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, Efeler Yunus Emre Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Etkinlikte çocuklara süt ve süt ürünlerinin içerdiği kalsiyum, protein, fosfor ve vitaminlerin sağlıklı büyüme üzerindeki etkileri anlatıldı. Minik öğrencilerle birlikte Dünya Süt Günü kutlanırken, süt tüketiminin önemine dikkat çekildi. Programda ayrıca süt üreticileri, süt toplayıcıları ve süt işletmelerinde görev yapan paydaşların emeklerine vurgu yapılarak, sağlıklı nesiller için süt tüketiminin teşvik edilmesi gerektiği ifade edildi. - AYDIN