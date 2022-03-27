Dünya Tiyatrolar Günü'nde sahneye çıktılar - Son Dakika
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Dünya Tiyatrolar Günü'nde sahneye çıktılar

27.03.2022 16:54

Dünya Tiyatrolar Günü'nde sahneye çıktılar Muğla'nın Bodrum ilçesinde 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, "Orman Şövalyeleri" adlı çocuk oyununu sahneye koydu.

Dünya Tiyatrolar Günü'nde sahneye çıktılar

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, "Orman Şövalyeleri" adlı çocuk oyununu sahneye koydu.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu(BBŞT), 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü çerçevesinde ücretsiz tiyatro gösterimleri yapıyor. Nurol Kültür Merkezi Şehir Tiyatrosu Sahnesi'nde Dağlar Uygur'un yazdığı Oğulcan Çelik'in yönettiği "Orman Şövalyeleri" çocuk oyununun ilk gösterimi yapıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri, Alper Boğatemür, Aşkıdil Özgür, Ezgi Su Arslantaş, Sema Nur Kartal, Yağmur Özaykan ile fakülte mezunu Sertaç Aydın'ın oynadığı "Orman Şövalyeleri", çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Aileleri ile tiyatroya gelen çocuklar, Orman Şövalyeleri'nin ağaçları kesilmekten nasıl kurtardığını anlatan oyunu ilgiyle takip etti.

Gösterim sonunda oyuncular uzun süre alkışlanırken sahneye inen çocuklar oyuncularla fotoğraf çektirdi.

Gösterimin ardından tiyatronun müdürü Rezzan Şebin, Yönetmen Oğulcan Çelik'e Belediye Başkanı Ahmet Aras adına çiçek takdim etti. Çelik, oyunla ilgili yaptığı açıklamada şu bilgileri aktardı:

"27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde 'Orman Şövalyeleri' adlı oyunu çocuklarla buluşturduk. Mezun olduğum Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri ile beraber Bodrum Şehir Tiyatrosu olarak bir ortak proje yaptık. Sonuçta da bu meyveyi 'Orman Şövalyeleri'nde almış olduk. Çocuklar çok beğendiler, çok eğlendiler. Dünya Tiyatrolar Günü'nde bu oyunu çocuklarla buluşturduğumuz için çok mutluyuz."

Oyunculardan Sertaç Aydın ise Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun üniversite öğrencileri için önemli olduğuna vurgu yaparak "Ben de bu okuldan mezun olduğum için bu her zaman hayallerimin içindeydi. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra çalabilecekleri bir kapı arıyorlar. Biz de Bodrum Şehir Tiyatrosu olarak onlara hazır bir kapı olmaya devam ediyoruz, olacağız da. Öğrencilerimiz, hayata atılmadan önce seyirci karşısına çıkmış oluyorlar. Onlar için bir tecrübe. Bodrum Şehir Tiyatrosu, öğrencilerin kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir alan." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Tiyatrolar Günü'nde sahneye çıktılar
Dünya Tiyatrolar Günü'nde sahneye çıktılar
Dünya Tiyatrolar Günü'nde sahneye çıktılar

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Güzel Sanatlar Fakültesi, Dünya Tiyatrolar Günü, 27 Mart, Bodrum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dünya Tiyatrolar Günü'nde sahneye çıktılar - Son Dakika


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