Dünya Veteriner Hekimler Günü Kutlandı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 'Dünya Veteriner Hekimler Günü' dolayısıyla Eskişehir- Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdinç Yuva ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Kentte yürütülen veterinerlik hizmetleri hakkında bilgi alan Vali Aksoy, veteriner hekimlerin halk sağlığı, hayvan refahı ve tarımsal üretim süreçlerinde üstlendikleri kritik rolün altını çizerek, "Veteriner hekimlerimiz, sadece hayvan sağlığını korumakla kalmayıp, aynı zamanda zoonotik hastalıkların önlenmesi, güvenilir gıda üretimi ve ekosistem sağlığı açısından da büyük bir sorumluluk taşıyor. Bu anlamda, onların özverili çalışmaları toplumumuz için vazgeçilmezdir" dedi.

"Hayvan sevgisi, toplumsal duyarlılığın önemli bir parçasıdır"

Veteriner hekimlerin sokakta ve evlerde vatandaşlara eşlik eden canların sağlığı için de büyük bir gayret gösterdiğini belirten Vali Aksoy, "Hayvan sevgisi, toplumsal duyarlılığın önemli bir parçasıdır. Onlara iyi bakmak, sağlıklarını korumak ve güvenli bir yaşam alanı oluşturmak hepimizin ortak sorumluluğu. Onların yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması adına veteriner hekimlerimizi özverili çalışmalarından dolayı kutluyor, tüm veteriner hekimlerimizin 'Dünya Veteriner Günü'nü kutluyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Erdinç Yuva ise, ziyareti kabulden dolayı Vali Aksoy'a teşekkür ederek derneğin çalışmaları ve bölgede veterinerlik hizmetleri adına yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. - ESKİŞEHİR