Dünyaca Ünlü İranlı Hafız Ahmed Ebul Kasımi Samsun\'da

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Samsun'un Canik ilçesinde, Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştiren dünyaca ünlü İranlı Hafız Ahmed Ebul Kasımi gönülleri mest etti.

Canik Belediyesi'nin Kadir Gecesi dolayısıyla özel olarak düzenlediği programda binlerce vatandaş, anlamlı geceyi birlikte idrak etmek üzere bir araya geldi. Dünyaca ünlü İranlı Hafız Ahmed Ebul Kasımi'nin Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdiği programda, ilçede Kadir Gecesi birlik ve beraberlik içerisinde dualarla idrak edildi. Hafız Ahmed Ebul Kasımi'nin Kur'an tilavetini dinlemek isteyen vatandaşlar, saatler öncesinden programın gerçekleştiği Canik Merkez Cami'ne akın etti. Hafız Ahmed Ebul Kasımi, Canik Merkez Cami'nde düzenlenen programda gerçekleştirdiği Kur'an tilavetiyle gönülleri mest etti.

Programda vatandaşlarla bir araya gelen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, onların Kadir Gecesi'ni tebrik etti. Vatandaşlar, ilçede milli ve manevi değerler konularında düzenlenen programlara ilgiyle katıldıkları ifade ederek Başkan İbrahim Sandıkçı'ya teşekkür etti. Canik Belediyesi, vatandaşların yoğun bir ilgiyle katıldığı programda ikramlarda bulundu. - SAMSUN