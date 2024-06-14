Dünyaca ünlü serbest dalgıç Ölüdeniz'de yamaç paraşütü yaptı

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Dünyanın önde gelen serbest dalgıçlarından biri olan Alexey Molchanov, Fethiye'nin gözde turizm merkezi Ölüdeniz'de yamaç paraşütü yaparak adrenalin dolu anlar yaşadı. Su altında görmeye alışılan Molchanov, bu kez gökyüzünde görüntülendi.

Yunanistan'da düzenlenecek 8. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası öncesinde antrenmanlarını Kumburnu Plajı'nda sürdüren dünyanın en iyi serbest dalışçıları arasına gösterilen Alexey Molchanov, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasında yamaç paraşütü yaptı. Türkiye'nin en güzel yamaç paraşütü noktalarından biri olan 1965 metre yükseklikteki Babadağ'dan Pilot Murat Binici ile atlayışını gerçekleştiren Molchanov'un uçuşu sırasında çekilen görüntüleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yaklaşık 40 dakika süren uçuş, Belcekız Plajı'nda son buldu. - MUĞLA