Dünyanın en uzun kadını Rümeysa ve Türkiye'nin en yaşlı seçmeni Arzu nine oylarını kullandı - Son Dakika
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Dünyanın en uzun kadını Rümeysa ve Türkiye'nin en yaşlı seçmeni Arzu nine oylarını kullandı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Weaver sendromu hastası Rümeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en uzun boylu kadını olarak biliniyor. Gelgi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seyyar sandık uygulamasıyla oyunu kullandı. Gelgi, seyyar sandık uygulamasının fiziksel engelli bireyler için yararlı olduğunu belirtirken, gelecek yıllarda saat bilgisi verilerek daha kolay bir işlem yapılmasını önerdi.

31.03.2024 11:55  Güncelleme: 11:57
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Vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yöneticileri seçmek üzere sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacağı sandığa gitti. Onlar arasında en dikkat çeken 2 isim vardı. Karabük'te yaşayan Dünyanın en uzun boylu kadını Rümeysa Gelgi ile Kırıkkale'de ikamet eden Türkiye'nin en yaşlı seçmeni 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu oylarını kullandı.

EVİNE GÖTÜRÜLEN SEYYAR SANDIKTA OY KULLANDI

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Dünyanın en uzun boylu kadını" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Weaver sendromu hastası 27 yaşındaki Rümeysa Gelgi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Safranbolu İlçe Seçim Kurulu görevlileri, 2 metre 15 santimetre uzunluğundaki Gelgi'nin Emek Mahallesi'nde bulunan evine seyyar sandık götürdü. 8801 No'lu sandıkta oyunu kullanan Gelgi, gazetecilere yaptığı açıklamada, oyunu kullandığı için mutlu olduğunu söyledi. Seçim Kurulu yetkililerine teşekkür eden Gelgi, "Muhtar adayını seçememiş oldum seyyar sandık sebebiyle ama benim için de sürpriz oldu, böyle bir şey beklemiyordum. Geçtiğimiz yıl hariç önceki yıllarda atandığım okula giderek oy kullanıyordum. Tabii ki fiziksel olarak bazı zorlukları oluyordu, seyyar sandık uygulaması fiziksel engelli bireyler için oldukça yararlı bir uygulama. Sadece tek negatif olarak şunu söyleyebilirim. Belli bir oy kullanma saati bulunmadığı için şuan saat 11.00, saat sabah 08.00'dan beri ben hangi saatte yetkililerin geleceğini bilmediğim için hazır şekilde onları bekliyorum. Önümüzdeki yıllarda yarım saatlik ya da 15'er dakikalık saat atamaları yapılarak, saat bilgisi verilerek bu işlem gerçekleştirilirse seçmenler için de daha kolay olur diye düşünüyorum" dedi.

Gelgi'nin "dünyanın 18 yaş altı en uzun genç kızı", "dünyanın en uzun boylu kadını", "dünyanın en büyük ellere sahip kadını", "dünyanın en uzun parmaklara sahip kadını" ve "dünyanın en uzun sırtına sahip kadını" rekorları bulunuyor.

Dünyanın en uzun boylu kadını ve Türkiye'nin en yaşlı seçmeni oylarını kullandı

EN YAŞLI SEÇMEN KIZI İLE BİRLİKTE OY KULLANMAYA GİTTİ

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan Türkiye'nin en yaşlı seçmeni unvanını taşıyan 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu'da oyunu kullanan bir diğer isim oldu. Kızı Gülkız Sınıroğlu ile birlikte muhtarlık binasına giden Arzu Nine, 1033 No'lu sandıkta oyunu kullanmak için paravanın arkasına geçti.

Dünyanın en uzun boylu kadını ve Türkiye'nin en yaşlı seçmeni oylarını kullandı

Arzu Nine, oyunu kullandıktan sonra jandarma personelinin yardımıyla arabaya bindirildi. Daha sonra evine dönen Sınıroğlu, "Ben oyumu kullandım. Cumhurbaşkanıma, doktorlara, hemşirelere, hocalara, beni soran herkese selam gönderiyorum" dedi.

Dünyanın en uzun boylu kadını ve Türkiye'nin en yaşlı seçmeni oylarını kullandı
Dünyanın en uzun boylu kadını ve Türkiye'nin en yaşlı seçmeni oylarını kullandı
Dünyanın en uzun boylu kadını ve Türkiye'nin en yaşlı seçmeni oylarını kullandı
Dünyanın en uzun kadını Rümeysa ve Türkiye\'nin en yaşlı seçmeni Arzu nine oylarını kullandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dünyanın en uzun kadını Rümeysa ve Türkiye'nin en yaşlı seçmeni Arzu nine oylarını kullandı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Ankara null: bu siyaset icin parmagimi kaldirmam oy moy yokkkkkk 7 1 Yanıtla Filistin Gazze: Filistin yanlız bırakıldı bendende kimseye oy yok 0 0
  • Teoman Şanlı: Ah nenem ellerinden operim de sen bu yaşda niye ugrastinki getirselerdi ayagina o sandigi 5 1 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK: Ninem Fener bahçe ile aynı yaştaymış 1 1 Yanıtla
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