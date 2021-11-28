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Dünyanın önde gelen uzmanları, iklim krizini konuşacak - Son Dakika

Dünyanın önde gelen uzmanları, iklim krizini konuşacak

28.11.2021 18:03
Dünyanın önde gelen uzmanları, iklim krizini konuşacak

Fütüristler Derneği, 1 Mart 2022 Gelecek Günü'nün temasını iklim krizi olarak belirledi.

Fütüristler Derneği, 1 Mart 2022 Gelecek Günü'nün temasını iklim krizi olarak belirledi. Derneğin düzenleyeceği etkinlik kapsamında dünyanın önde gelen uzmanları, iklim kriziyle mücadele konusunda atılması gereken adımları konuşacak.

Fütüristler Derneği, 2022 yılında 1 Mart Gelecek Günü'nü tüm dünya ile onuncu kez kutlayacak. Dernek, geçtiğimiz yıllarda Gençliğin Geleceği, Kadının Geleceği, Gelecekte Mutluluk, 2040 Yılında Organik Olmak gibi konularının ele alındığı 1 Mart Gelecek Günü etkinliklerinde Timothy Mack, Peter Bishop, Gerd Leonhard, Cristina Dolan, Dr. Amy Zalman, Erica Orange, Jared Weiner, David Wood gibi dünyaca ünlü pek çok fütüristi geniş kitlelerle buluşturdu. Bu kez 1 Mart 2022'de, tüm dünyayı etkisi altına alan bir konuda, günümüzün androposen insanının eline geçirdiği güç ile yeryüzünü nasıl tahrip ettiğine ve daha fazla geç kalınırsa dönülmez şekilde insanlığın maruz kaldığı en büyük tehdide, yani iklim krizine odaklanılacak.

Etkinlik kapsamında iklim kriziyle mücadele konusunda var olan sınırlı çıkış yolları uzmanlarca masaya yatırılacak. Tüm gün sürecek etkinlikte; özellikle, bugün ve sonrasında doğan çocukların göreceği 22. yüzyılda dünyanın hala yaşanabilir bir yer olabilmesi için alınması gereken önlemler, korunması gereken değerler, yapılması gereken eylemler ele alınacak.

"İklim değişikliğini durdurmak için atılacak adımlar konuşulacak"

Fütüristler Derneği Başkanı Dr. Mustafa Aykut, "1 Mart Gelecek Günü etkinliklerinde şimdiye dek insanlığın geleceğine ilişkin birçok konuyu ele aldık. 2022 yılında yine çok önemli bir konuyu, iklim değişimini konuşacağız. Gelecekte iklimin daha fazla değişmemesi için bugün, hemen insanın nasıl değişmesi gerektiğini dünyaca ünlü fütüristlerin katılımıyla her yönüyle ele alacak ve dernek olarak bu çalışmalara önderlik edeceğiz" diye konuştu.

7 başlıkta söyleşiler düzenlenecek

Etkinlikte, Büyük Uyarı, Su, Ekosistem, Şehir, Gelecek: Gençlik, Ekonomi, Tarım ve Gıda olmak üzere 7 başlıkta iklim krizinin etkileri değerlendirilecek:

Büyük Uyarı başlığında, büyük ısınma, finansman ve sürdürülebilirlik ile sürdürülebilir portföy yönetimi ve geleceğe yer verilecek. Su başlığı altında kirlenen ve yok olan su kaynakları, ırmak, göl ve denizler yer alacak. Ekosistem altında ormanlar, doğal yaşam alanları ve geri dönüşüme konularına değinilecek. Şehirde benzersiz şehir İstanbul'un geleceği; mobilite ve bağlantılı şehir, elektrikli araçlar, akıllı şehir ile akıllı atık/ e-atık konuları ele alınacak. Gelecek: Gençlik başlığında genç iklim aktivistlerine iklim krizinin bir çocuk hakları krizi olduğu anlatılırken, eğitimde iklime ve genç kalma konularına değinilecek. Ekonomi başlığı çerçevesinde savaşlar, tükenen kaynaklar; sürdürülebilir tüketim ile alternatif malzemeler değerlendirilecek. Gıda ve Tarım başlığında ölümcül salgın açlık, etin yenisi, sağlıklı toprak hareketi, gıda israfı ve dikey tarım/ evde tarım konuları ele alınacak. Dernek, konunun önemi, geniş kapsamı ve insanlar dahil tüm canlı ve cansız varlıklarla ilgili olması nedeniyle adı geçen başlıklarda Gelecek Günü'nden önce 6, sonrasında ise 3 adet Future Talks söyleşi düzenleyecek.

Söyleşilerin moderatörlüğünü Birol Güven üstlenecek

Dernek, sosyal yaşamın ve iş yaşamının gelecekte nasıl şekilleneceğine dair uzgörülerde bulunmak ve disiplinler arası çalışmalar yapmak üzere kurulmuş olmanın getirdiği bilinçle değer ortakları ile iklim krizi karşısında aldıkları aksiyonlar ve çevreye etkinin azaltılması adına sorumluluk belgesini paylaşacak. - İSTANBUL

İstanbul, Ekonomi, Tarım, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dünyanın önde gelen uzmanları, iklim krizini konuşacak - Son Dakika


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