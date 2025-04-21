Dupnisa Mağarası'na Yoğun İlgi - Son Dakika
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Dupnisa Mağarası'na Yoğun İlgi

Dupnisa Mağarası\'na Yoğun İlgi

Kırklareli'nin 3 milyon yıllık Dupnisa Mağarası, yaz aylarında ziyaretçi sayısını artıracak.

21.04.2025 10:33
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Kırklareli'nin Demirköy ilçesindeki 3 milyon yıllık Dupnisa Mağarası, eşsiz doğal oluşumları ve serin atmosferiyle ziyaretçilerini büyülüyor. Günlük 500 kişiyi ağırlayan mağarada, havaların ısınmasıyla birlikte bu sayının bine çıkması bekleniyor.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Sarpdere köyü yakınlarında yer alan ve Trakya'nın tek turizme açık doğal mağarası olan Dupnisa Mağarası, her mevsim ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Yaklaşık 3 milyon yıllık bir geçmişe sahip mağara, hem görsel ihtişamı hem de barındırdığı canlı çeşitliliğiyle dikkat çekiyor.

Ziyaretçileri büyülüyor

2 bin 700 metre uzunluğundaki mağaranın 500 metrelik bölümü turizme açık durumda. Bu alanda süt beyazından kırmızıya, kahverengiden grinin tonlarına kadar uzanan sarkıt ve dikit oluşumları ile damla taş havuzları yer alıyor. Mağara içindeki sıcaklık girişte 12, çıkışta ise 17 dereceye ulaşıyor. Bu sıcaklık farkı da damla taş oluşumlarının şekillenmesinde etkili oluyor.

Yarasaların evi

Dupnisa Mağarası, 16 farklı türde yaklaşık 60 bin yarasaya ev sahipliği yapıyor. Yarasaların üreme dönemi olan 15 Kasım - 15 Mayıs tarihleri arasında mağaranın sulu kısmı ziyarete kapatılıyor. Bu dönemde yalnızca kuru kısım gezilebiliyor.

Turizmde hedef büyüyor

2003 yılında ziyarete açılan mağara, geçen yıl 100 bin kişiyi ağırladı. Bu yıl havaların erken ısınmasıyla birlikte günlük ziyaretçi sayısı 500'lere ulaştı. Yetkililer, önümüzdeki haftalarda günlük ziyaretçi sayısının bin kişiyi bulabileceğini belirtti. Mağaraya gelen ziyaretçiler, hem doğayla iç içe vakit geçirmenin keyfini yaşıyor hem de serin ortamda eşsiz doğa oluşumlarını gözlemliyor.

Ulaşım kolaylığı sağlıyor

Kırklareli merkezine 58 kilometre mesafede bulunan mağaraya ulaşım ise oldukça kolay. Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan Dupnisa, doğa yürüyüşü tutkunları ve fotoğraf meraklılarının da uğrak noktalarından biri haline geldi. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dupnisa Mağarası'na Yoğun İlgi - Son Dakika

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