Dursunbey'de çıkan yangın ormana sıçradı

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Dursunbey'de arazide çıkan yangın ormana sıçradı

BALIKESİR - Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Beyce mahallesinde arazide başlayan yangın ormana sıçradı. Ekipler arazide çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ederek, yangını kontrol altına aldılar.

Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Beyce mahallesinde arazide başlayan yangın ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan 16 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı, 2 helikopter, 4 uçak, 2 dozer olmak üzere 33 araç ve 60 personel ile müdahale edildi. Arazide başlayan ve ormana sıçrayan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonrası kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına devam ediliyor.