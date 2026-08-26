"Ormanın Başkenti" Dursunbey’e 174 milyon liralık dev yatırım

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, ormancılık hizmetlerinin daha modern ve yüksek standartlarda yürütülmesi amacıyla hayata geçirilecek Alaçam ve Dursunbey Orman İşletme Müdürlükleri Yeni Hizmet Binası'nın temel atma töreni gerçekleştirildi. Toplam 174 milyon TL yatırım bedeline sahip olacak projenin, ilçenin ormancılık altyapısını güçlendirmesi hedefleniyor.

"Ormanın Başkenti" olarak bilinen Dursunbey'de düzenlenen törende konuşan Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen, Dursunbey'in geniş orman varlığı, gelişmiş kereste sanayisi ve köklü ormancılık geçmişiyle Türkiye'nin önemli ormancılık merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Projenin hazırlık ve projelendirme aşamalarının yaklaşık bir yıl sürdüğünü belirten Şen, inşaatın resmi olarak 2028 yılı Nisan ayında tamamlanmasının planlandığını ancak yatırımın 2027 yılı sonunda bitirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Dursunbey'de iki Orman İşletme Müdürlüğü'nün bulunmasının ilçenin ormancılık açısından önemini gösterdiğini belirten Şen, "Dursunbey'de ormancılığın ne kadar önemli olduğunu geçmişteki büyüklerimiz fark edip, Türkiye'de sadece Dursunbey'de bir ilçe merkezinde iki tane işletme müdürlüğü kurmuşlar. Bu sebeple Dursunbey'de faaliyet gösteren Alaçam ve Dursunbey İşletmelerimize önem veriyoruz. İnşallah yeni hizmet binamız ile ilçemizdeki faaliyetlerimiz daha da büyüyerek devam edecek" dedi.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan da projenin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, yeni hizmet binasının Dursunbey'in ormancılık kimliğine yakışan önemli bir yatırım olduğunu söyledi. Dursunbey'de iki Orman İşletme Müdürlüğü'nün bulunmasının ilçenin ormancılık alanındaki önemini gösterdiğini ifade eden Bahçavan, "Dursunbey gibi iki tane Orman İşletme Müdürlüğü'nün olduğu bir yerde böyle güzel, akıllı ve prestijli bir binanın olması bizler için gurur verici. Son yıllarda ilçemizde hem hükümetimizin hem belediyemizin yaptığı devasa yatırımlarla yaşanılabilir bir ilçe haline geldi Dursunbey'imiz. Bizler de vatandaşlarımızın memnuniyetinden memnunuz. Bu binanın memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Toplam 174 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilecek yeni hizmet binası, 5 bin 250 metrekare kapalı alana sahip olacak. Binada misafirhane, yemekhane, toplantı salonu ve ortak kullanım alanları bulunacak. Projenin çevre dostu uygulamalar ve akıllı bina teknolojileri kullanılarak inşa edilmesi planlanıyor.

Projenin 650 gün içerisinde tamamlanarak 2028 yılı Nisan ayında hizmete sunulması hedefleniyor. Yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla birlikte Alaçam ve Dursunbey Orman İşletme Müdürlüklerinin daha modern bir altyapıya kavuşması ve ormancılık hizmetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

Yeni hizmet binasının, kurum personeline ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Temel atma törenine; Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen, AK Parti Dursunbey İlçe Başkanı İbrahim Tuzcu, Milliyetçi Hareket Partisi Dursunbey İlçe Başkanı Abdullah Çelik, protokol mensupları, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.