Dursunbey\'de Yangın Kontrol Altında

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede ormanlık alana sirayet etti.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.