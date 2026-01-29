Ordu Durugöl'de Yeşil Alan Mücadelesi... Eylemciler Soruna Dikkati Çekmek İçin "Kitap Okuma Etkinliği" Düzenledi - Son Dakika
Ordu Durugöl'de Yeşil Alan Mücadelesi... Eylemciler Soruna Dikkati Çekmek İçin "Kitap Okuma Etkinliği" Düzenledi

29.01.2026 10:48  Güncelleme: 11:44
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, Melet Havzası'ndaki yapılaşmaya karşı çevre savunucuları ve mahalle sakinleri kitap okuma etkinliği düzenleyerek yeşil alan koruma mücadelesine dikkat çekti. Etkinlik, bölgedeki ekosistemi koruma çağrısıyla gerçekleştirildi.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(ORDU) - Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Durugöl Mahallesi'nde, Melet Havzası içerisinde yer alan eski çöp alanının yapılaşmaya açılmasına yönelik girişimlere karşı mahalle sakinleri ile çevre savunucularının tepkileri devam ediyor. Bölgedeki doğal alanların korunmasını isteyen yurttaşlar, yeşil alan talebini kamuoyuna duyurmak amacıyla kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Melet Havzası'nın korunması için 1 Kasım'dan bu yana eylemlerini sürdüren Durugöl Platformu bileşenleri, dikkat çekmek amacıyla bu defa "sokakta kitap okuma etkinliği" gerçekleştirdi. Süleyman Felek ve Sırrıpaşa Caddelerinin birleşim noktasındaki banklara oturan platform üyeleri, yaptıkları eylemle yeşil alan mücadelesine dikkati çekti.

Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Görnas, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Melet Havzası'ndaki yapılaşmaya, Melet'e beton dikilmesine engel olmak amacıyla aylardır çaba içerisindeyiz. Bugün de bu mücadelenin aşamalarından biri olan kitap okuma etkinliği için buradayız. Amacımız halkı bilgilendirmek, duyarlılığı artırmak. Belediye Başkanı Hilmi Bey'e seslenmek istiyorum; 'İki karga, iki martı' diyerek küçümsediğiniz, alaya aldığınız Melet Havzası; gerçek bir ekolojik dengenin kurulduğu, doğanın kendi kendini tamir ettiği bir alandır. 'İki karga, iki martı' diye küçümsediğiniz bu alanda doğa fotoğrafçısı Alper Türdeş, yaptığı tespitleri size aktarmak için sosyal medya hesabından çağrı yapıyor. 'Çağırın, anlatayım; tespitlerimi ve önerilerimi paylaşayım' diyor. Buna neden kulak tıkıyorsunuz? Bu duyarsızlığın sebebi kibir midir? Bizi belediye binasına almadınız ama memleketimizden olmayan bir Türk vatandaşı geliyor, bilimsel tespitler yapıyor. Onu çağırın. Bize güvenmiyorsanız, kendisi sizinle görüşmeye hazır."

"Melet'te yapılaşmaya hayır diyoruz"

Gökçe Türkmen de "Yaşam alanlarımızın sadece insanlara ait olmadığını, aynı zamanda diğer canlılarla paylaştığımızı yeniden hatırlatmak için buradayız. Melet'te yaşayan kuşları temsil etmesi için kuş sesleriyle birlikte kitap okuyoruz. Bu sesler onların sesi. Onlar için mücadele ediyoruz. Melet'te yapılaşmaya hayır diyoruz" dedi.

Bülent Başaran ise "Melet'teki hukuksuz yapılaşmayı engellemek için bugüne kadar birçok farklı eylem yaptık. Melet'i korumak, oradaki kaçak ve hukuksuz yapılaşmayı durdurmak için buradayız. Bu, bütüncül bir mücadelenin parçasıdır. Bizler Ordu Çevre Derneği bileşenleri olarak Ordu'daki tüm ekolojik sisteme yönelik doğa talanına karşıyız. Bu mücadele onun sadece bir parçasıdır" açıklamasında bulundu.

"Melet'in doğal koşullarında kalmasını, tüm halkın faydalanmasını istiyoruz"

Havva Yıldız ise şunları söyledi:

"Çevresiyle ve doğayla barışık olmak isteyen insanlarla birlikteyiz. Melet'in doğal koşullarında kalmasını, tüm halkın faydalanmasını istiyoruz. Orada herhangi bir inşaat rantı oluşturulmasını istemiyoruz. Biz de burada kitap okuyarak taleplerimizi yaratıcı bir şekilde dile getirmeye çalışıyoruz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Altınordu, Çevre, Yerel, Ordu, Son Dakika

