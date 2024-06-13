Dürüstlük Örneği: Kuru Temizlemeci Altınları Sahibine Teslim Etti - Son Dakika
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Yerel

Dürüstlük Örneği: Kuru Temizlemeci Altınları Sahibine Teslim Etti

Ağrı'nın Patnos ilçesinde uzun yıllardır hizmet veren kuru temizlemeci Erdem Ok, müşterisinin ceketinde unutulan altınları buldu ve sahibine teslim etti. Erdem Ok, dürüstlüğü ile tanınan biri olarak ceketin sahibine ulaşarak altınları teslim ettiğini belirtti. Bu olay, Patnos halkı arasında büyük takdir topladı ve dürüstlüğün ve güvenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

13.06.2024 16:25
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde örnek bir dürüstlük hikayesi yaşandı. İlçede uzun yıllardır hizmet veren kuru temizlemeci Erdem Ok, müşterisinin ceketinde unutulan altınları buldu ve sahibine teslim etti.

Patnos'un tanınmış kuru temizlemecilerinden Erdem Ok, rutin bir gününde kendisine yıkama için getirilen bir ceketin cebinde altın buldu. Dürüstlüğü ile tanınan Ok, hiç düşünmeden ceketin sahibine ulaşıp durumu bildirerek ceketin sahibinin, ceketin cebinde altınlarını unuttuğunu fark ettiğinde büyük bir panik yaşadığını ifade etti.

Ancak Erdem Ok'un kendisini arayıp altınları teslim edeceğini söylemesi üzerine rahatladığını ifade etti.

Erdem Ok, olayla ilgili olarak, "Bu bizim başımıza gelen bir durum. Bugünde bize kıyafetlerini getiren bir vatandaşın cebinde yaklaşık 100 bin TL değerinde altın olduğunu fark ettim. Derhal müşterimizin telefonuna ulaşıp durumu kendisine ilettim. Kendisi bizzat iş yerimize geldi altınlarını teslim ettim. Bizim işimizde dürüstlük çok önemli. Müşterilerimizin bize güvenmesi lazım. Bu nedenle böyle bir durumda yapılması gereken tek şey, bulduğumuzu sahibine geri vermekti. Vicdanımın rahat olması her şeyden önemli" dedi.

Patnos halkı arasında da büyük takdir toplayan bu olay, ilçede dürüstlüğün ve güvenin hala ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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